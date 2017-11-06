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Экономика
Нефть марки Brent впервые за два года превысила стоимость в $64 за баррель
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    Нефть марки Brent впервые за два года превысила стоимость в $64 за баррель

    21:48  6 Ноября 2017
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    Нефть марки Brent впервые за два года превысила стоимость в $64 за баррель

    Москва, 6 ноября. Стоимость марки нефти Brent за два с половиной года превысила стоимость 64 доллара за баррель. Это следует из данных торгов на Лондонской бирже.

    Так, стоимость январских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent выросла до 64 долларов за баррель. Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI превысили стоимость в 57 долларов за баррель.

    По мнению экспертов, рост цен на нефть связан сразу с рядом факторов, среди которых – массовые аресты в руководстве Саудовской Аравии, а также гибель высокопоставленных чиновников королевства на границе с Йеменом. Другие аналитики полагают, что нефть растет из-за спекулятивных факторов.

    Напомним, что это воскресенье Высший комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии распорядился задержать около 40 влиятельных лиц, среди которых есть как члены королевской семьи, так и бывшие и действующие министры, а также военные и предприниматели. В тот же день на границе с Йеменом авиакатастрофе погиб принц  Мансур бен Мукрин.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #нефть #brent #баррель #стоимость
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