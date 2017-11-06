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Сирия: в Алеппо восстановили 277 школ и 200 трансформаторных станций
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    Сирия: в Алеппо восстановили 277 школ и 200 трансформаторных станций

    22:04  6 Ноября 2017
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    Сирия: в Алеппо восстановили 277 школ и 200 трансформаторных станций

    Москва, 6 ноября. В сирийской провинции Алеппо ведутся масштабные работы по восстановлению объектов инфраструктуры. Об этом сообщили в понедельник представители российского Центра по примирению сторон конфликта в Сирии.

    В освобожденных районах города Алеппо уже функционируют 92 школы. Кроме того, были восстановлены медицинский центр Джаб-Алькаба и две хлебопекарни, которые производят около 25 тонн продукции в сутки.

    «В освобожденных районах провинции Алеппо восстановлены и приступили к работе 277 школ, в которых обучается 49 606 детей… Восстановлены 200 трансформаторных станций из 2 000, разрушенных во время боевых действий», — указано в заявлении.

    Непосредственно в семи населенных пунктах заработали все станции подачи воды, а в поселении Масканах открыли хлебопекарню. Однако продолжается восстановление еще 52 школ в провинции.

    Ранее стало известно о том, что более 150 человек смогли вернуться в свои дома в Алеппо.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо
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