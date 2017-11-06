Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: САА ведет наступление на боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» в Хаме
Весь мир
ФБР рассказало о мотивах техасского стрелка
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ФБР рассказало о мотивах техасского стрелка

    21:42  6 Ноября 2017
    118

    ФБР рассказало о мотивах техасского стрелка

    Вашингтон, 6 ноября. Сотрудники правоохранительных органов Соединенных Штатов Америки пока не считают инцидент со стрельбой в церкви в штате Техас терактом. Об этом журналистам сообщил в понедельник официальный представитель Федерального бюро расследований (ФБР).

    Согласно предварительным данным, действия предполагаемого стрелка Девина Патрика Келли не связаны с расовой или религиозной нетерпимостью. Однако мотивом могли стать проблемы в семье злоумышленника.

    «На данный момент мы не открыли расследование о терроризме», — цитирует слова агента ФБР телеканал ABC.

    Напомним, 5 ноября стало известно о том, что неизвестный злоумышленник начал стрелять по прихожанам церкви в небольшом городке Сазерленд-Спрингс. В результате инцидента погибли 26 человек. Еще несколько десятков получили различные ранения.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #техас
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: США не обеспечивают доступ в лагерь беженцев Эр-Рукбан в Хомсе — МО РФ

        Сирия: США не обеспечивают доступ в лагерь беженцев Эр-Рукбан в Хомсе — МО РФ

        21:18   6 Ноября 2017
        185
        Путин выразил Трампу глубокие соболезнования в связи с трагедией в Техасе

        Путин выразил Трампу глубокие соболезнования в связи с трагедией в Техасе

        12:39   6 Ноября 2017
        375
        Деньги за дружбу: Киев лоббирует двусторонние отношения с Вашингтоном в Сенате США

        Деньги за дружбу: Киев лоббирует двусторонние отношения с Вашингтоном в Сенате США

        8:00   6 Ноября 2017
        979
        Эксперт: Транзит газа через Украину прекратится в ближайшее время по вине Киева

        Эксперт: Транзит газа через Украину прекратится в ближайшее время по вине Киева

        17:37   5 Ноября 2017
        26626