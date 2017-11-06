ФБР рассказало о мотивах техасского стрелка

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Вашингтон, 6 ноября. Сотрудники правоохранительных органов Соединенных Штатов Америки пока не считают инцидент со стрельбой в церкви в штате Техас терактом. Об этом журналистам сообщил в понедельник официальный представитель Федерального бюро расследований (ФБР).

Согласно предварительным данным, действия предполагаемого стрелка Девина Патрика Келли не связаны с расовой или религиозной нетерпимостью. Однако мотивом могли стать проблемы в семье злоумышленника.

«На данный момент мы не открыли расследование о терроризме», — цитирует слова агента ФБР телеканал ABC.

Напомним, 5 ноября стало известно о том, что неизвестный злоумышленник начал стрелять по прихожанам церкви в небольшом городке Сазерленд-Спрингс. В результате инцидента погибли 26 человек. Еще несколько десятков получили различные ранения.