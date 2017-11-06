Данных о россиянах, пострадавших в результате стрельбы в Техасе, нет – генконсульство РФ

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Хьюстон, 6 ноября. Российское генконсульство в Хьюстоне не располагает информацией о гражданах РФ, пострадавших в результате стрельбы в церкви в штате Техас. Об этом сообщается в официальном заявлении дипломатического ведомства.

«В связи с массовым расстрелом прихожан баптистской церкви техасского города Саузерн-Спрингс сообщаем, что 5 ноября в 16.00 (полночь по мск) отделением Госдепартамента США в Техасе доведена информация до глав иностранных миссий в штате об отсутствии сведений о пострадавших в результате трагических событий иностранных гражданах», – гласит текст заявления.

В генконсульстве подчеркнули, что если местные власти получат данные о том, что в результате инцидента пострадали иностранные граждане, они незамедлительно известят об этом представителей соответствующей страны.

Генконсульство также указало, что продолжает поддерживать постоянный контакт с сотрудниками местного отделения госдепа США, а также руководством полиции.

Напомним, что 26 человек погибли, еще 20 были ранены в это воскресенье во время стрельбы в церкви в Сазерленд-Спрингс. Стрельбу открыл 26-летний житель Техаса Девин Келли. После нападения Келли скрылся и был позже обнаружен мертвым.