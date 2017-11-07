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Сирия, 7 ноября. Две контратаки ИГ1 в Дейр-эз-Зоре были отбиты благодаря ВКС РФ. Курды провели аресты мирных граждан в провинциях Алеппо и Ракка. Террористы ИГ потеряли четыре командных пункта в Ираке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказали поддержку САА в Хаме и Дейр-эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли авиаудары близ города Мугр Аль-Мир на юго-западе провинции Дамаск; отразили контратаки ИГ в Дейр-эз-Зоре; окружили группу боевиков в северной части Хамы; вели ответный огонь по позициям «Ан-Нусры» южнее Даръа.

«Исламское государство»: заблокировало пограничный переход «Уруба» к югу от Дамаска; понесло потери в столкновениях с САА в провинции Дейр-эз-Зор; лишилось четырех командных пунктов на границе между провинциями Салах Эд-Дин и Багдад в Ираке.

«Тахрир Аш-Шам»: вновь захватила населенный пункт Сарха Шамали к северо-востоку от Хамы; вела перестрелки с САА на северо-востоке Дамаска; подверглась ударам армии САР близ населенного пункта Анадан северо-западнее Алеппо.

Курды: захватили ряд деревень к юго-востоку от Дейр-эз-Зора; проводят принудительную мобилизацию в Алеппо и в Ракке.

Провинция Дамаск

По неподтвержденным данным оппозиционных источников, в районе Восточной Гуты фиксировались обстрелы со стороны правительственной армии близ кварталов Джобар и Айн-Тарма, а также в районе населенных пунктов Хараста и Бейт Наим. О потерях со стороны исламистов не сообщалось.

Также продолжилось вооруженное противостояние между формированием «Тахрир Аш-Шам» и сирийскими войсками в юго-западной части провинции. Согласно информации новостного агентства Syrian Revolution News Network, авиаударам подверглись позиции боевиков недалеко от города Мугр Аль-Мир.

Южнее столицы вследствие обострившегося конфликта между исламистами вооруженной оппозиции и радикалами «Исламского государства»1, боевиками ИГ был перекрыт пограничный пост между лагерем Аль-Ярмук и деревней Ялда. Об этом сообщал военный источник в сети Telegram (SRNN2011).

Провинция Алеппо

В минувшие сутки отмечались вооруженные столкновения между частями турецкой армии и курдскими отрядами SDF и YPG. Как передавал турецкий военный источник в социальной сети Twitter (TurkySyr1), после того как Демократические силы Сирии**** (SDF) открыли огонь по местам дислокации турецких военных близ населенного пункта Дарат Изза, турки нанесли ответные удары.

Стремясь пополнить свои войска, курды задержали большую часть мирных жителей, вышедших на митинги против обязательной воинской повинности в городе Манбидж, сообщал Telegram-канал (SRNN2011). Напомним, еще днем ранее люди приняли участие в демонстрациях за отмену принудительной мобилизации. В поддержку протестующих на демонстрации также вышли жители города Азаз, сообщал информационный портал Radio Nasaem. Аресты гражданских лиц также произошли в провинции Ракка. Все мужчины, не явившиеся к пункту сбора призывников, были задержаны, передавал военный источник в сети Twitter (soundandpic).

В западной и южной частях провинции продолжилось противостояние между боевиками «Джебхат Ан-Нусры»1 и правительственной армией. Противники вели перестрелки близ города Анадан, передавал оппозиционный новостной портал Syrian Revolution News Network. Тем временем российские военные самолеты ударили по фортификационным сооружениям исламистов на окраинах деревень Рамла и Аль-Муайзила, расположенных к западу от «Дороги жизни». Об итогах боевых вылетов источник в сети Twitter (michaelh992) не сообщает.

Провинция Дейр-эз-Зор

На протяжении всего дня сирийские подразделения продолжали продвигаться в направлении стратегического города Абу Кемаль при помощи авиации РФ. Новостной портал «Аль-Амак», подконтрольный ИГИЛ1, утверждал, что террористы провели контратаку восточнее насосной станции «Т-2», однако правительственные источники опровергли данные сведения. Тем не менее во второй половине дня сообщения о другом контрнаступлении боевиков все-таки подтвердились. Атаки исламистов произошли в районе трассы Ас-Сухна — Дейр-эз-Зор, а также неподалеку от города Меядин. Оба нападения были отражены при помощи российской авиации.

Тем временем Сирийская демократическая армия (SDF) и выступающие на ее стороне Соединенные Штаты расширили свое влияние в регионе. По информации агентства новостей Al Masdar News, еще шесть небольших поселений перешли под контроль курдов практически без сопротивления со стороны ИГИЛовцев. Позже курдские отряды пытались прорвать оборону ИГИЛовцев в районе населенного пункта Аль-Бусейра. Несмотря на то, что город окружен «демократическими силами», столкновения все еще продолжаются.

Правительственные подразделения продолжили вести работы по разминированию и восстановлению Дейр-эз-Зора. Информационное агентство SANA News сообщало о том, что в ходе обысков была обнаружена фабрика по производству СВУ и других видов оружия. Мирное население города между тем начинает возвращаться к нормальной жизни. Как передавали местные активисты, во время оккупации столицы провинции множество мирных граждан подверглись пыткам или были убиты, в том числе беременные женщины и дети.

Провинция Даръа

Стало известно, что на юго-западе Даръа начал работу новый тренировочный лагерь подконтрольной ИГИЛ группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид». Многие ИГИЛовцы уже начали подготовку. Военные эксперты уверены, что террористы готовят новое наступление против Сирийской свободной армии (ССА).

К югу от административного центра провинции отмечались вооруженные стычки между коалицией «Хайят Тахрир Аш-Шам» и правительственными войсками. После того как исламисты провели артобстрел районов, подконтрольных САР, силы Башара Асада были вынуждены открыть ответный огонь по опорным пунктам боевиков. Во второй половине дня самолеты САР выполнили ряд разведывательных миссий неподалеку от района Даръа Аль-Балад.

Провинция Хама

На севере провинции в течение дня разворачивались бои между исламистами вооруженной оппозиции и Сирийской арабской армией (САА). Оппозиционные источники сообщали об артиллерийских обстрелах САА недалеко от населенных пунктов Аль-Латамина и Тулюль Аль-Хамр. Также отмечались ожесточенные столкновения к западу от шоссе Алеппо — Хаассер — Саламия — Хама. Благодаря поддержке российских ВКС военнослужащим САР и их союзникам удалось ликвидировать по меньшей мере шесть радикалов. Кроме того, группа боевиков попала в окружение. Об этом сообщал Twitter-канал (PamSpenser). В свою очередь исламисты утверждали обратное, заявляя о том, что в результате боев потери понесла армия САР. Тем не менее данная информация не подтвердилась.

Правительственные силы при помощи военных самолетов ВКС России начали штурм населенного пункта Сарха Шамали. После того как оборона исламистов была прорвана, город был освобожден за несколько часов. Более того, под контроль САР перешли окрестности ключевого города Рахаджан. Однако по данным оппозиционного Telegram-канала (SRNN2011), в ходе контрнаступления боевикам удалось вернуть населенный пункт.

Ирак

На территории провинции Дияла в ходе обысков был обнаружен командный пункт одного из особо опасных главарей террористической группировки «Исламское государство» Аль-Джуреди. Укрытие террориста было найдено благодаря помощи мирных жителей, однако, Джуреди удалось покинуть штаб-квартиру до прибытия военнослужащих иракской армии. Как передавал новостной портал Al Sumaria News, боевик был замешан в организации крупнейших терактов в Ираке.

Позже, получив информацию о местонахождении других подпольных формирований ИГИЛовцев, вооруженные силы Ирака нанесли авиаудары недалеко от населенного пункта Аль-Мтебижа, близ границы между провинциями Салах Эд-Дин и Дияла, в результате чего как минимум четыре командных пункта радикалов были ликвидированы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)