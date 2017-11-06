Сирия: США не обеспечивают доступ в лагерь беженцев Эр-Рукбан в Хомсе — МО РФ

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Дамаск, 6 ноября. Командование военной группировки США в Сирии не обеспечило доступ представителям ООН, а также других международных гуманитарных организаций в сирийский лагерь Эр-Рукбан, где продолжает стремительно ухудшаться гуманитарная обстановка. Об этом сообщает в понедельник российский Центр примирения враждующих сторон в САР.

Ранее в Дамаске прошло очередное заседание трехсторонней целевой гуманитарной рабочей группы, в которой приняли участие представители России, ООН и Сирии.

В ходе заседания участники рабочей группы отметили, что с наступлением сезона дождей начала резко ухудшаться гуманитарная обстановка в лагере беженцев Эр-Рукбан, расположенного в населенном пункте Эт-Танф провинции Хомс. Данный лагерь находится внутри зоны, которую контролируют вооруженные силы США.

«До настоящего времени доступ представителей ООН и других международных гуманитарных организаций с территории Сирии в лагерь Эр-Рукбан командованием группировки вооружённых сил США в Эт-Танфе не обеспечен», – отмечается в сообщении.

Центр примирения напомнил, что в соответствии со вторым пунктом Меморандума, подписанного в Астане, все участники договора обязаны оказывать беспрепятственный доступ для гуманитарных миссий.