Донбасс: Захарченко сообщил об уничтожении двух артиллерийских батарей ВСУ

В Избранное

Донецк, 6 ноября. За прошедшие сутки в зоне военного конфликта в Донбассе были уничтожены две артиллерийские батареи украинских силовиков, которые вели огонь по Донецку. Об этом сообщил в понедельник глава Донецкой народной республики Александр Захарченко.

Кроме того, были уничтожены три блиндажа. Руководитель ДНР также осмотрел последствия обстрелов в Киевском районе города.

«Александр Захарченко вместе с главой МЧС ДНР Александром Кострубицким побывали на местах обстрелов в Донецке для оценки масштабов разрушений», — пояснила источник «Донецкого агентства новостей».

Напомним, ранее заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил о том, что причиной обострения военного конфликта в Донбассе могла стать попытка командования ВСУ скрыть причины возгорания складов с боеприпасами в районе населенного пункта Опытное.