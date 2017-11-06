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Донбасс: Захарченко сообщил об уничтожении двух артиллерийских батарей ВСУ
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    Донбасс: Захарченко сообщил об уничтожении двух артиллерийских батарей ВСУ

    21:11  6 Ноября 2017  /обновлено: 21:13  06 Ноября 2017
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    Донбасс: Захарченко сообщил об уничтожении двух артиллерийских батарей ВСУ

    Донецк, 6 ноября. За прошедшие сутки в зоне военного конфликта в Донбассе были уничтожены две артиллерийские батареи украинских силовиков, которые вели огонь по Донецку. Об этом сообщил в понедельник глава Донецкой народной республики Александр Захарченко.

    Кроме того, были уничтожены три блиндажа. Руководитель ДНР также осмотрел последствия обстрелов в Киевском районе города.

    «Александр Захарченко вместе с главой МЧС ДНР Александром Кострубицким побывали на местах обстрелов в Донецке для оценки масштабов разрушений», — пояснила источник «Донецкого агентства новостей».

    Напомним, ранее заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил о том, что причиной обострения военного конфликта в Донбассе могла стать попытка командования ВСУ скрыть причины возгорания складов с боеприпасами в районе населенного пункта Опытное.

    Автор: Алексей Громов
    #днр #донбасс #захарченко
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