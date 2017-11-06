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Сирия, 6 ноября. В провинции Идлиб был похищен журналист оппозиционных изданий СМИ. «Нусра»*** вновь захватила населенный пункт Сарха Шамали в северной части Хамы. Боевики ССА** отбили нападение курдов в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: наносят авиаудары по позициям «Ан-Нусры» в районе города Бейт Джинн на юго-западе провинции Дамаск; проводят разведывательные вылеты в Даръа.

«Исламское государство»: подверглось обстрелам САА недалеко от города Хамима в юго-восточной части Хомса.

Сирийская свободная армия (ССА): отбила атаку курдов в районе деревни Хальванджи в северной части Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: противостоит САА на юге города Даръа; подверглась авиаударам ВВС Сирии в южной части Идлиба; провела контрнаступление в районе населенного пункта Сарха Шамали северо-восточнее Хамы.

Провинция Дамаск

Военный источник в социальной сети Twitter (BehzadMoezi) сообщает, что правительственные ВВС продолжают бомбардировки укрепленных районов радикалов вооруженной оппозиции на территории оазиса Западная Гута. По данным Twitter-канала, на этот раз авиаудары пришлись на военные объекты исламистов «Джебхат Ан-Нусры», расположенные вблизи холма Бердая в окрестностях города Бейт Джинн. Сведения о нанесенном боевикам уроне в настоящий момент выясняются.

Провинция Алеппо

В северной части провинции вновь вспыхнули вооруженные столкновения между Демократическими силами Сирии**** (SDF) и Сирийской свободной армией (ССА), поддерживаемой турецкими подразделениями. Как передает Twitter-канал (AhmetM_08), протурецкие исламисты отбили атаку «демократических сил» в районе деревни Хальванджи. О потерях сторон не сообщается.

В Манбидже продолжаются массовые демонстрации мирного населения, выступающего против принудительной мобилизации. Свою солидарность с протестующими выразили жители города Азаз, подконтрольного вооруженной оппозиции. Об этом сообщает информационный портал Radio Nasaem.

Провинция Хомс

На юго-востоке региона возобновились вооруженные стычки между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Исламского государства»1. По словам военного источник в сети Twitter (M_alassad_sy), артиллерийские дивизионы правительственных подразделений обстреляли укрепрайоны радикалов ИГИЛ1 недалеко от города Хамима. О потерях со стороны ИГИЛовцев не сообщается.

Тем временем стало известно, что российская делегация отправляется на встречу с боевиками так называемой «умеренной оппозиции» для подписания возможного соглашения об открытии шоссе Хама — Хомс. Переговоры состоятся на перекрестке Дарт-Кабеера, находящемся под контролем САР. Напомним, благодаря усилиям российского Центра по примирению враждующих сторон режим тишины между сторонами уже действует, однако безопасность трассы все еще не обеспечена. Представители РФ намерены установить ряд контрольно-пропускных пунктов вдоль магистрали для того, чтобы осуществлять наблюдение за исполнением договоренностей. Об этом сообщает агентство новостей Al Masdar News.

Провинция Даръа

На юге административного центра провинции после артиллерийских ударов исламистов антиправительственного объединения «Тахрир Аш-Шам», во главе которого стоит «Джебхат Ан-Нусра»1 активизировались боевые действия между САА и боевиками. Самолеты ВВС Сирии совершают разведывательные полеты над городом, тогда как части Сирийской арабской армии (САА) наносят удары по огневым позициям радикалов на окраине квартала Даръа Аль-Балад, передает на своей странице в Twitter (abode125) военный источник.

Провинция Идлиб

Информационный портал Syrian Revolution News Network сообщает о том, что в городе Тафтанас был похищен журналист оппозиционного новостного агентства Orient News. Местные активисты утверждают, что за похищением стоят радикалы «Джебхат Ан-Нусры», противостоящие так называемым «умеренным оппозиционерам». Напомним, Orient News является медиагруппой, принадлежащей сирийскому бизнесмену, журналисту и оппозиционеру Гасену Абуду.

В южной части Идлиба продолжают работать сирийские ВВС. По данным агентства новостей Haq News Agency, военные самолеты САР нанесли авиаудары по позициям боевиков вблизи деревень Ат-Тамана и Абу Дали. Никаких сведений об итогах боевых вылетов пока не поступало.

Провинция Хама

Севернее столицы провинции войска Башара Асада продолжают обстреливать опорные пункты боевиков «Ан-Нусры» из артиллерийских установок, передает информагентство Syrian Revolution News Network.

Между тем к северо-востоку от Хамы радикалы коалиции «Тахрир Аш-Шам» провели контрнаступление в районе населенного пункта Сарха Шамали. Согласно информации оппозиционного Telegram-канала (SRNN2011), исламистам удалось вновь захватить город. Кроме того, поступают сообщения о том, что правительственная армия в ходе столкновений понесла потери в военной технике. В настоящий момент сведения проверяются.

Ирак

Генеральный секретарь министерства обороны автономного курдского региона Джаббар Аль-Явар заявил, что в ходе вооруженных столкновений между курдскими военизированными формированиями пешмерга и вооруженными силами Ирака были убиты по меньшей мере 60 курдских бойцов, еще 150 солдат получили ранения. По словам Явара, курды готовы идти к разрешению конфликтов между Багдадом и Эрбилем «посредством диалога и конституции». Генсек также призвал иракское правительство разделить управление спорными регионами с курдскими войсками. Новая встреча между военными делегациями Ирака и Курдистана назначена на субботу, передает агентство новостей Al Sumaria News. Предыдущее собрание не имело положительных результатов. Напомним, конфликт между курдами и Ираком возник после оглашения результатов референдума 25 сентября. По итогам народного голосования автономный Курдистан должен стать независимым, однако Багдад признал результаты недействительными.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)