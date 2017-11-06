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Дейнего об отключении Луганска от водоснабжения: У ЛНР нет ни копейки задолженности
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    Дейнего об отключении Луганска от водоснабжения: У ЛНР нет ни копейки задолженности

    20:14  6 Ноября 2017
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    Дейнего об отключении Луганска от водоснабжения: У ЛНР нет ни копейки задолженности

    Луганск, 6 ноября. У украинской стороны нет оснований для отключения Луганска от водоснабжения. Об этом заявил журналистам исполняющий обязанности главы МИД Луганской народной республики Владислав Дейнего.

    Ранее компания «Луганское энергетическое объединение» сообщила о том, что прекращение электроснабжения Петровской насосной станции Попаснянского водоканала якобы связано с задолженностью в размере 5,8 миллиона долларов.

    «У ЛНР нет ни копейки задолженности по обязательствам, вытекающим из контракта на поставку воды. Мы систематически сейчас оплачиваем ту воду, которую получаем: ежемесячно, согласно выставленным счетам... Все платежи проходят своевременно, в согласованные сроки», — подчеркнул дипломат в интервью РИА Новости.

    Напомним, за прошедшие сутки украинские силовики 15 раз обстреляли территорию ЛНР.

    Автор: Алексей Громов
    #донбасс #украина #лнр #луганск
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