Сирия — вечное поле противостояния: что ждет САР и Ближний Восток после уничтожения ИГИЛ

В Избранное

Борьба с «Исламским государством»1 (группировка запрещена в РФ) уже вступила в завершающую фазу. На прошлой неделе правительственная Сирийская арабская армия (САА), действовавшая под прикрытием ВКС РФ, отбила у террористов их ключевой оплот — город Дейр эз-Зор. Таким образом, группировка теперь сохраняет позиции лишь на юге одноименной провинции. Впрочем, российская боевая авиация и ВМФ РФ уже приступили к уничтожению инфраструктуры ИГ1 в этом районе, после чего подразделения армии САР начали продвигаться к Абу Кемалю, последнему крупному бастиону террористической организации.

Однако по мере приближения момента полного уничтожения «Исламского государства» в САР все злободневнее становится вопрос о дальнейшей судьбе арабской республики и в целом — всего ближневосточного региона. Боевики ИГИЛ1 утратят свой территориальный анклав, но, очевидно, на сирийской земле все равно останутся войска Соединенных Штатов. Более того, еще актуальнее зазвучит вопрос определения статуса курдов, которые в настоящий момент пользуются всесторонней поддержкой США. Также нельзя забывать и о других внешних участниках конфликта, которые, несомненно, имеют свои интересы в Сирии и не планируют отказываться от них.

Так, в отличие от России, которая полностью сконцентрирована на противостоянии международному терроризму и налаживаю процесса мирного политического урегулирования в САР, другой ее партнер в рамках Астанинского формата — Турция — озабочен, по мнению многих экспертов, вопросом усиления своего влияния в сирийской провинции Идлиб. Кроме того, Анкара и подконтрольные ей вооруженные формирования угрожают развернуть новую антикурдскую военную операцию в соседнем Алеппо. Таким образом, спокойная жизнь может еще не скоро вернуться в Сирию даже и после устранения «Исламского государства».

По мнению политолога, эксперта по странам Ближнего Востока Никиты Смагина, ликвидация ИГИЛ может, напротив, обострить отношения между другими участниками сирийского конфликта. Об этом он рассказал в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

«С уничтожением ИГ устраняется общий враг, то есть единственное, что могло консолидировать стороны, которые действуют в Сирии. В этом смысле дальнейшая ситуация усложняется, поскольку противоречия между теми участниками, которые до этого и так вступали в конфронтацию, теперь могут обостриться еще сильнее. Разумеется, самые сильные позиции сегодня имеет официальный Дамаск, а также те стороны, которые действовали вместе с ним против ИГИЛ — Россия и Иран. Но ситуация в САР усугубляется из-за того, что существуют другие участники, которые хотя и несколько утратили влияние, все же не хотят отказываться от своих целей в Сирии».

Такими игроками являются, прежде всего, Вашингтон и Анкара, подчеркивает собеседник ФАН. Обе эти стороны продолжают продвигать интересы своих подопечных внутри арабской республики, рассчитывая за счет них сохранить влияние в стране.

«Соединенные Штаты будут продолжать настаивать на укреплении своих союзников — курдов, в первую очередь, а также ряда других арабских оппозиционных формирований. Кроме того, Турция, в свою очередь, также хочет сохранить некоторые рычаги давления».

При этом, отмечает Никита Смагин, безусловно, есть и другие игроки, которые, несмотря на утрату своего положения в ближневосточном регионе, все еще рассчитывают поучаствовать в обсуждении будущего в Сирии. Таким образом, в данной ситуации необходим конструктивный диалог, считает эксперт. Именно поэтому грядущий конгресс народного единства САР может сыграть позитивную роль в развитии процесса политического урегулирования кризиса и наладить взаимоотношения между отдельными сторонами.

«Страны Персидского залива тоже еще надеются занять какое-то положение в арабской республике. В их случае, тем не менее, рассчитывать особо не на что, у них меньше всего рычагов. Кроме того, нельзя забывать о и других игроках, которые хоть и немного, но тоже могут оказывать определенное влияние на ситуацию — это Израиль и Европейский союз. Соответственно, без диалога дальнейшее разрешение конфликта невозможно. Инициативы, которые в настоящий момент продвигает российская сторона, углубляют мирный процесс и дают возможности для урегулирования».

1 Организация запрещена на территории РФ.