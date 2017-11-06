Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела жителей Донецка из «Градов» ВСУ

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Москва, 6 ноября. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела жителей Донецка со стороны украинских силовиков из РСЗО «Град», заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В СК РФ напомнили, что во время нападения ВСУ из артиллерии на районы Донецка пострадали несколько детей. Кроме того, один ребенок погиб. Действия ВСУ в ведомстве назвали «тяжким военным преступлением».

«Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи новыми фактами массированных артиллерийских обстрелов украинскими силовиками гражданского населения Донецка из установок «Град», — обратила внимание Петренко.

Она добавила, что СК РФ расследует эти преступления в рамках норм международного права и российского законодательства. Представитель Следственного комитета России отметила, что личности десятков причастных к этому обстрелу военнослужащих ВСУ уже установлены.

Напомним, ВСУ накануне вечером нанесли по территории ДНР удар из запрещенного минскими соглашениями артиллерийского вооружения.