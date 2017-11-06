Посольство США в Турции объявило о возобновлении выдачи виз

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Анкара, 6 ноября. Посольство Соединенных Штатов Америки в Анкаре приняло решение о возобновлении выдачи неиммиграционных виз в Турции в ограниченном объеме. Об этом сообщили в понедельник американские дипломаты.

Согласно предварительным данным, турецкие власти дали гарантии того, что местные сотрудники дипмиссии США не будут находиться под следствием.

«Мы также получили от правительства Турции первоначальные заверения в том, что наш местный персонал не будет задержан или арестован за выполнение официальных обязанностей», — указано в заявлении.

Statement from the U.S. Mission to Turkey on Re-opening of Limited #Visa Services in #Turkey. More info here: https://t.co/MFLPYEofnP pic.twitter.com/UY9sX5Ioq9 — US Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) November 6, 2017

Напомним, в начале октября посольство Соединенных Штатов в Турции приостановило выдачу неиммиграционных виз после ареста сотрудника американского генерального консульства в Стамбуле, который подозревается в связях с террористической группировкой ФЕТО.