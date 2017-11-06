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Политика
Посольство США в Турции объявило о возобновлении выдачи виз
Политика
Посольство США в Турции объявило о возобновлении выдачи виз
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    Посольство США в Турции объявило о возобновлении выдачи виз

    19:48  6 Ноября 2017
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    Посольство США в Турции объявило о возобновлении выдачи виз

    Анкара, 6 ноября. Посольство Соединенных Штатов Америки в Анкаре приняло решение о возобновлении выдачи неиммиграционных виз в Турции в ограниченном объеме. Об этом сообщили в понедельник американские дипломаты.

    Согласно предварительным данным, турецкие власти дали гарантии того, что местные сотрудники дипмиссии США не будут находиться под следствием.

    «Мы также получили от правительства Турции первоначальные заверения в том, что наш местный персонал не будет задержан или арестован за выполнение официальных обязанностей», — указано в заявлении.

    Напомним, в начале октября посольство Соединенных Штатов в Турции приостановило выдачу неиммиграционных виз после ареста сотрудника американского генерального консульства в Стамбуле, который подозревается в связях с террористической группировкой ФЕТО.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #турция
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