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Кадыров потребовал от Зюганова извинений за слова о перезахоронении Ленина
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    Кадыров потребовал от Зюганова извинений за слова о перезахоронении Ленина

    19:29  6 Ноября 2017
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    Кадыров потребовал от Зюганова извинений за слова о перезахоронении Ленина

    Грозный, 6 ноября. Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от лидера КПРФ Геннадия Зюганова извиниться за высказывание, в котором он назвал «болтовней» обсуждение перезахоронения тела Владимира Ленина. Об этом чеченский лидер написал в своем канале Telegram.

    «За все, что вы сказали, вероятно, сгоряча и не подумав, вам стоило бы извиниться перед теми людьми, чье мнение вы назвали болтовней, — заявил глава республики в социальной сети. — И перед теми, чьи семьи пострадали в революцию и в последующий советский период».

    Кроме того, Кадыров напомним Зюганову результаты социологических исследований. Так, порядка 60% участников опроса «Левада-центра» и ФОМ считают, что тело Ленина необходимо захоронить.

    «Именно подобные заявления (как высказывание Зюганова. — Прим. ФАН), а не предложения о захоронении Ленина, вносят раздор в общество,  раскалывают его», — отметил он.

    Кадыров потребовал от Зюганова извинений за слова о перезахоронении Ленина

    Ранее Зюганов назвал «всякой болтавней» очередное обсуждение перезахоронения Ленина. Эти разговоры лидер КПРФ назвал попытками организовать массовые беспорядки.

     

    Автор: Катерина Тимошенская
    #кадыров #зюганов #ленин #извинения #перезахоронение
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