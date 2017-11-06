Кадыров потребовал от Зюганова извинений за слова о перезахоронении Ленина

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Грозный, 6 ноября. Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от лидера КПРФ Геннадия Зюганова извиниться за высказывание, в котором он назвал «болтовней» обсуждение перезахоронения тела Владимира Ленина. Об этом чеченский лидер написал в своем канале Telegram.

«За все, что вы сказали, вероятно, сгоряча и не подумав, вам стоило бы извиниться перед теми людьми, чье мнение вы назвали болтовней, — заявил глава республики в социальной сети. — И перед теми, чьи семьи пострадали в революцию и в последующий советский период».

Кроме того, Кадыров напомним Зюганову результаты социологических исследований. Так, порядка 60% участников опроса «Левада-центра» и ФОМ считают, что тело Ленина необходимо захоронить.

«Именно подобные заявления (как высказывание Зюганова. — Прим. ФАН), а не предложения о захоронении Ленина, вносят раздор в общество, раскалывают его», — отметил он.

Ранее Зюганов назвал «всякой болтавней» очередное обсуждение перезахоронения Ленина. Эти разговоры лидер КПРФ назвал попытками организовать массовые беспорядки.