Багдад потребовал от Курдистана объявить о неотделимости от Ирака

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Багдад, 6 ноября. Правительство Ирака потребовало от Курдистана четко обозначить свою позицию о том, что регион не намерен отделяться или требовать независимости от Багдада.

В Верховном федеральном суде в Багдаде обратили внимание, что ни одна статья конституции Ирака не дает возможность Курдистану или любой другой части страны отделиться.

«На основании решения федерального суда мы требуем, чтобы регион ясно объявил об отсутствии стремления к отделению или независимости от Ирака», — констатировали в правительстве государства.

Кроме того, в Багдаде подчеркнули, что в случае нарушения конституции страны предпримут все необходимые веры для установления федеральной власти на территории Курдистана.