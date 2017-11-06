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Багдад потребовал от Курдистана объявить о неотделимости от Ирака
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    Багдад потребовал от Курдистана объявить о неотделимости от Ирака

    19:40  6 Ноября 2017
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    Багдад потребовал от Курдистана объявить о неотделимости от Ирака

    Багдад, 6 ноября. Правительство Ирака потребовало от Курдистана четко обозначить свою позицию о том, что регион не намерен отделяться или требовать независимости от Багдада.

    В Верховном федеральном суде в Багдаде обратили внимание, что ни одна статья конституции Ирака не дает возможность Курдистану или любой другой части страны отделиться.

    «На основании решения федерального суда мы требуем, чтобы регион ясно объявил об отсутствии стремления к отделению или независимости от Ирака», — констатировали в правительстве государства.

    Багдад потребовал от Курдистана объявить о неотделимости от Ирака

    Кроме того, в Багдаде подчеркнули, что в случае нарушения конституции страны предпримут все необходимые веры для установления федеральной власти на территории Курдистана.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #ирак #конституция #курдистан #независимость
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