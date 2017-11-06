Франция поддерживает американский проект о продлении мандата СМР в Сирии

В Избранное

Нью-Йорк, 6 ноября. Постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делаттр сообщил о том, что Париж поддерживает американский проект резолюции о продлении мандата Совместного механизма расследования случаев применения химического оружия на территории Сирии (СМР).

«Мы полностью поддерживаем СМР и выводы, содержащиеся в его последнем докладе, которые основаны на тщательно проведенной, профессиональной и независимой работе», — подчеркнул французский дипломат.

По словам Делаттра, продление мандата, который истекает уже 17 ноября 2017 года, является для французской стороны стратегическим приоритетом.

Напомним, ранее стало известно о том, что российская сторона внесла в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) свой проект о продлении мандата миссии ООН по расследованию химических атак в Сирии.