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Франция поддерживает американский проект о продлении мандата СМР в Сирии
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    Франция поддерживает американский проект о продлении мандата СМР в Сирии

    19:20  6 Ноября 2017
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    Франция поддерживает американский проект о продлении мандата СМР в Сирии

    Нью-Йорк, 6 ноября. Постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делаттр сообщил о том, что Париж поддерживает американский проект резолюции о продлении мандата Совместного механизма расследования случаев применения химического оружия на территории Сирии (СМР).

    «Мы полностью поддерживаем СМР и выводы, содержащиеся в его последнем докладе, которые основаны на тщательно проведенной, профессиональной и независимой работе», — подчеркнул французский дипломат.

    По словам Делаттра, продление мандата, который истекает уже 17 ноября 2017 года, является для французской стороны стратегическим приоритетом. 

    Напомним, ранее стало известно о том, что российская сторона внесла в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) свой проект о продлении мандата миссии ООН по расследованию химических атак в Сирии.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия
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