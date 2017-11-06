США назвали сроки создания гиперзвукового оружия

В Избранное

Вашингтон, 6 ноября. Гиперзвуковые ракеты и беспилотники могут поступить на вооружение в США в 2020-х годах, заявил ответственный за научные разработки в ВВС США Джеффри Захариас.

Захариас обратил внимание, что создание гиперзвуковых вооружений потребует десятилетий технологический исследований и открытий. Отметим, что их скорость перемещения должна превышать шесть тысяч километров в час.

Эксперт подчеркнул, что сверхзвуковые беспилотники, которые можно было бы использовать множество раз, вероятно, появятся к 2040 году. К этому же году предполагается создание гиперзвуковых платформ для запуска ракет, пишет Scout Warrior.

Специалист при этом констатировал, что уже в 2020 году на вооружение в США могут поступить гиперзвуковые ракеты, кинетическое оружие, а также некоторые виды гиперзвуковых БПЛА.