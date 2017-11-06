Глава Ингушетии пообещал наказать преступников, организовавших нападение на пост ДПС

В Избранное

Магас, 6 ноября. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров навестил в больнице полицейских, которые пострадали в результате нападения на блок-пост ДПС в Назрановском районе.

По словам политика, их состояние оценивается как стабильное.

«Мною дано поручение оказать им квалифицированную медицинскую помощь и, при необходимости, доставить в Москву», — подчеркнул он.

Как отметил Евкуров, благодаря грамотным действиям сотрудников полиции теракт был предотвращен. Однако инцидент унес жизнь 30-летнего Исраила Богатырева.

«Могу с уверенностью сказать, что все, кто стоит за этим преступлением, не сегодня так завтра, в любом случае будут выявлены и жестоко наказаны», — резюмировал глава региона.

Напомним, 5 ноября неизвестные злоумышленники напали на пост ДПС на федеральной автомагистрали «Кавказ. Один из них совершил самоподрыв.