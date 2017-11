Глава Ингушетии пообещал наказать преступников, организовавших нападение на пост ДПС

В реанимации Ингушской республиканской клинической больницы навестил сотрудников полиции, раненных вчера при подлом нападении на пост ДПС в Яндаре. Состояние пострадавших оценивается медицинскими работниками как стабильное, их жизни ничего не угрожает. Мною дано поручение оказать им квалифицированную медицинскую помощь и, при необходимости, доставить в Москву. Благодаря грамотным действиям правоохранителей, которые приняли удар на себя и достойно отразили нападение, удалось предотвратить теракт и уничтожить преступников на месте. К большому сожалению, не обошлось без жертв среди сотрудников правопорядка. Погибшему Исраилу Богатырёву не было и 30 лет. Дала къахетам болба цох, Дала гешт долда цунна. Могу с уверенностью сказать, что все кто стоит за этим преступлением, не сегодня так завтра, в любом случае будут выявлены и жестоко наказаны. #Россия #Ингушетия #Евкуров

