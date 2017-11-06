Глава Ингушетии пообещал наказать преступников, организовавших нападение на пост ДПС
Магас, 6 ноября. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров навестил в больнице полицейских, которые пострадали в результате нападения на блок-пост ДПС в Назрановском районе.
По словам политика, их состояние оценивается как стабильное.
«Мною дано поручение оказать им квалифицированную медицинскую помощь и, при необходимости, доставить в Москву», — подчеркнул он.
Как отметил Евкуров, благодаря грамотным действиям сотрудников полиции теракт был предотвращен. Однако инцидент унес жизнь 30-летнего Исраила Богатырева.
«Могу с уверенностью сказать, что все, кто стоит за этим преступлением, не сегодня так завтра, в любом случае будут выявлены и жестоко наказаны», — резюмировал глава региона.
В реанимации Ингушской республиканской клинической больницы навестил сотрудников полиции, раненных вчера при подлом нападении на пост ДПС в Яндаре. Состояние пострадавших оценивается медицинскими работниками как стабильное, их жизни ничего не угрожает. Мною дано поручение оказать им квалифицированную медицинскую помощь и, при необходимости, доставить в Москву. Благодаря грамотным действиям правоохранителей, которые приняли удар на себя и достойно отразили нападение, удалось предотвратить теракт и уничтожить преступников на месте. К большому сожалению, не обошлось без жертв среди сотрудников правопорядка. Погибшему Исраилу Богатырёву не было и 30 лет. Дала къахетам болба цох, Дала гешт долда цунна. Могу с уверенностью сказать, что все кто стоит за этим преступлением, не сегодня так завтра, в любом случае будут выявлены и жестоко наказаны. #Россия #Ингушетия #Евкуров
Напомним, 5 ноября неизвестные злоумышленники напали на пост ДПС на федеральной автомагистрали «Кавказ. Один из них совершил самоподрыв.