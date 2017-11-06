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Глава Ингушетии пообещал наказать преступников, организовавших нападение на пост ДПС
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    Глава Ингушетии пообещал наказать преступников, организовавших нападение на пост ДПС

    18:58  6 Ноября 2017
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    Глава Ингушетии пообещал наказать преступников, организовавших нападение на пост ДПС

    Магас, 6 ноября. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров навестил в больнице полицейских, которые пострадали в результате нападения на блок-пост ДПС в Назрановском районе.

    По словам политика, их состояние оценивается как стабильное.

    «Мною дано поручение оказать им квалифицированную медицинскую помощь и, при необходимости, доставить в Москву», — подчеркнул он.

    Как отметил Евкуров, благодаря грамотным действиям сотрудников полиции теракт был предотвращен. Однако инцидент унес жизнь 30-летнего Исраила Богатырева.

    «Могу с уверенностью сказать, что все, кто стоит за этим преступлением, не сегодня так завтра, в любом случае будут выявлены и жестоко наказаны», — резюмировал глава региона.

     

    В реанимации Ингушской республиканской клинической больницы навестил сотрудников полиции, раненных вчера при подлом нападении на пост ДПС в Яндаре. Состояние пострадавших оценивается медицинскими работниками как стабильное, их жизни ничего не угрожает. Мною дано поручение оказать им квалифицированную медицинскую помощь и, при необходимости, доставить в Москву. Благодаря грамотным действиям правоохранителей, которые приняли удар на себя и достойно отразили нападение, удалось предотвратить теракт и уничтожить преступников на месте. К большому сожалению, не обошлось без жертв среди сотрудников правопорядка. Погибшему Исраилу Богатырёву не было и 30 лет. Дала къахетам болба цох, Дала гешт долда цунна. Могу с уверенностью сказать, что все кто стоит за этим преступлением, не сегодня так завтра, в любом случае будут выявлены и жестоко наказаны. #Россия #Ингушетия #Евкуров

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    Напомним, 5 ноября неизвестные злоумышленники напали на пост ДПС на федеральной автомагистрали «Кавказ. Один из них совершил самоподрыв.

    Автор: Алексей Громов
    #ингушетия
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