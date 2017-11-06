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МИД РФ допустил сохранение обеих баз РФ в Сирии после победы над ИГ
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    МИД РФ допустил сохранение обеих баз РФ в Сирии после победы над ИГ

    18:33  6 Ноября 2017  /обновлено: 18:43  06 Ноября 2017
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    МИД РФ допустил сохранение обеих баз РФ в Сирии после вывода войск

    Вена, 6 ноября. Обе российские базы в Сирии, скорее всего, останутся после победы над террористической группировкой «Исламское государство», заявил заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов.

    Сыромолотов обратил внимание, что масштабы вывода российских войск из Сирии после победы над запрещенным в РФ «Исламским государством»1 (арабское название — ДАИШ) будут зависеть от обстановки на территории этой страны.

    «У нас же две базы есть там (в Хмеймиме и Тартусе. — Прим. ФАН), — цитирует российского дипломата РИА Новости. — Я думаю, что базы у нас останутся. В каком виде — я не могу сказать, я не министр обороны, за этим к нему лучше обращаться».

    Он объяснил, что под контролем боевиков ИГИЛ1 в Сирии остается около 10% от завоеванной ранее ими территории. Однако в САР продолжают борьбу экстремисты запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры»1.

    «Поэтому (что-то) гарантировать и назначать сроки сейчас просто не имеет реальных перспектив», — объяснил представитель внешнеполитического ведомства России.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #сирия #мид рф #войска #базы
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