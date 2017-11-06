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Ученые назвали 2017 год одним из самых жарких в истории
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    Ученые назвали 2017 год одним из самых жарких в истории

    18:33  6 Ноября 2017
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    Ученые назвали 2017 год одним из самых жарких в истории

    Лондон, 6 ноября. Последние три года стали самыми жаркими за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщили британские СМИ, которые ссылаются на данные Всемирной метеорологической организации (ВМО).

    Как считают специалисты, речь идет о долгосрочной тенденции. В результате в 2017 году были зафиксированы необычные погодные явления.

    «50-градусная жара в Азии, рекордные по силе ураганы шли один за другим в Карибском море и Атлантическом океане, достигая берегов Ирландии, миллионы людей пострадали от ливней и наводнений, в то время как в Восточной Африке была засуха», — цитирует слова генерального секретаря ВМО Петтери Тааласа The Guardian.

    Напомним, ранее директор ФГБУ «Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации» Роман Вильфанд рассказал о том, что грядущая зима на территории России будет неоднородной.

    Автор: Алексей Громов
    #погода
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