Ученые назвали 2017 год одним из самых жарких в истории

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Лондон, 6 ноября. Последние три года стали самыми жаркими за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщили британские СМИ, которые ссылаются на данные Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Как считают специалисты, речь идет о долгосрочной тенденции. В результате в 2017 году были зафиксированы необычные погодные явления.

«50-градусная жара в Азии, рекордные по силе ураганы шли один за другим в Карибском море и Атлантическом океане, достигая берегов Ирландии, миллионы людей пострадали от ливней и наводнений, в то время как в Восточной Африке была засуха», — цитирует слова генерального секретаря ВМО Петтери Тааласа The Guardian.

Напомним, ранее директор ФГБУ «Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации» Роман Вильфанд рассказал о том, что грядущая зима на территории России будет неоднородной.