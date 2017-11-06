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Сирия, 6 ноября. САА при помощи ВКС РФ отразила контратаки ИГ1 в провинции Дейр-эз-Зор. «Ан-Нусра»*** потеряла населенный пункт Сарха Шамали северо-восточнее Хамы. Курды начали проводить аресты мирных жителей в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказали поддержку САА в Хаме и Дейр-эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли авиаудары близ города Мугр Аль-Мир на юго-западе провинции Дамаск; отразили два нападения ИГ в Дейр-эз-Зоре.

«Исламское государство»: заблокировало пограничный переход «Уруба» к югу от Дамаска; понесло потери, попытавшись контратаковать САА в провинции Дейр-эз-Зор; лишилось четырех командных пунктов на границе между провинциями Салах Эд-Дин и Багдад в Ираке.

«Тахрир Аш-Шам»: утратила населенный пункт Сарха Шамали к северо-востоку от Хамы.

Курды: захватили ряд деревень к юго-востоку от Дейр-эз-Зора; проводят принудительную мобилизацию в городе Аль-Мансура в Ракке.

Провинция Дамаск

К югу от Дамаска вновь активизировали боевые действия террористы «Исламского государства». Как передает оппозиционный военный источник в сети Telegram (SRNN2011), боевики заблокировали пограничный переход «Уруба», находящийся между лагерем для беженцев Аль-Ярмук и населенным пунктом Ялда. Напомним, деревня Ялда и часть территорий палестинского лагеря находятся под контролем боевиков вооруженной оппозиции, с которыми ИГИЛовцы продолжают вести бои.

От антиправительственных источников вновь поступают сообщения о том, что артиллерия Сирийской арабской армии (САА) обстреливает населенные пункты Хараста и Бейт Наим в Восточной Гуте Дамаска. О потерях со стороны исламистов не сообщается.

Тем временем, по сведениям новостного агентства Syrian Revolution News Network, сирийские ВВС нанесли авиаудары по укрепрайонам исламистов на окраине города Мугр Аль-Мир, расположенного на территории Западной Гуты. Несколько дней назад радикалы «Ан-Нусры», базирующиеся в данном районе, а также в соседней провинции Эль-Кунейтра, провели массированную атаку позиций САА с участием смертников, вследствие чего порядка 12 солдат погибли. Кроме того, были убиты несколько мирных граждан. Во избежание новых нападений авиация Сирии начала проводить боевые вылеты на юго-западе региона.

Провинция Дейр-эз-Зор

По данным военного источника в сети Twitter (watanisy), боевики «Исламского государства» провели сразу две контратаки опорных пунктов правительственных подразделений. Сперва нападению ИГИЛовцев подверглась стратегическая магистраль Ас-Сухна — Дейр-эз-Зор близ города Аль-Шула, затем шоссе Дейр-эз-Зор — Меядин. Обе атаки, несмотря на интенсивность, были благополучно отбиты при помощи ВКС РФ в течение нескольких часов. В результате боев было убито большое количество радикалов ИГ, в том числе иностранных наемников, передает агентство новостей Al Masdar News. Подобным образом боевики пытаются ослабить САА перед предстоящей битвой за Абу Кемаль, однако достичь успеха ИГ не удается.

Сирийские демократические силы**** (SDF), поддерживаемые Соединенными Штатами Америки, тем временем, взяли под контроль несколько деревень к востоку от Дейр-эз-Зора. Напомним, курды и США, действуя в рамках военной операции «Буря Джазиры», намереваются захватить крупные нефтегазовые поля, которыми богата провинция. Согласно информации корреспондентов AMN, курды заняли деревни Даман, Аль-Суккар, Аль-Хаджар, Аль-Ая, Аль-Хериджи и Тайбат Аль-Фал. Известно, что большинство населенных пунктов были сданы без боя. Ранее поступали сообщения о возможных тайных договоренностях между ИГИЛ1 и Вашингтоном, в соответствии с которыми террористы получают высокопоставленные должности у курдов в обмен на сдачу территорий.

Провинция Даръа

Боевики группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», связанной с «Исламским государством»1, создали новый тренировочный лагерь на юго-западе провинции Даръа всего в нескольких километрах от границы с Израилем. В память об одном из ликвидированных главарей группировки лагерь получил название «Абу Хашим». По информации новостного агентства Al Masdar News, первая партия боевиков уже начала проходить подготовку. Напомним, радикалы террористической организации контролируют порядка 20 населенных пунктов в регионе. Анклав террористов граничит с Израилем и Иорданией. Вооруженные столкновения между ИГИЛовцами и вооруженной оппозицией, также занимающей часть провинции, происходят постоянно, однако обстановка в регионе остается неизменной.

Провинция Ракка

Поступают новые сообщения об арестах курдами мирных жителей. На этот раз призыв к обязательному прохождению военной службы прозвучал в Ракке. В городе Аль-Мансура многие молодые люди были задержаны за то, что отказались в указанное время прибыть на пункт сбора призывников. Об этом сообщает военный источник в сети Twitter (soundandpic). Напомним, подобная ситуация сложилась также в провинции Алеппо на подконтрольных курдам территориях. В городе Манбидж многие жители приняли участие в акциях протеста, выступая за отмену принудительной мобилизации, вследствие чего попали под арест.

Провинция Хама

Агентство новостей Al Masdar News сообщает о том, что Сирийская арабская армия (САА) продолжила широкомасштабное наступление северо-восточнее административного центра провинции. Несколькими часами ранее правительственные подразделения штурмовали населенный пункт Сарха Шамали со своих позиций в недавно освобожденной деревне Хазрат. Вскоре после начала штурма силам САР при участии авиации РФ удалось прорвать оборону террористов «Исламского государства» и занять город. Таким образом, в настоящий момент сирийская армия и проасадовские ополченцы-шииты находятся на южной окраине стратегического населенного пункта Рахаджан.

Ирак

Согласно сведениям информационного портала Al Sumaria News, иракские военные самолеты, получив точные разведывательные данные от спецслужб, провели боевые вылеты на границе между провинциями Салах Эд-Дин и Дияла. В результате точечных авиаударов в районе населенного пункта Аль-Мтебижа были уничтожены четыре военных штаба «спящих ячеек» «Исламского государства». Никаких данных о потерях со стороны радикалов ИГ в живой силе пока не поступало.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)