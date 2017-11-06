Представители Дамаска нашли сходство между народом Сирии и жителями Крыма

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Ялта, 6 ноября. Между жителями Крыма и народом Сирии есть много общего. Об этом заявил в понедельник один из представителей сирийской делегации, который выступил на заседании Форума друзей Крыма.

Политик указал на то, что Крымский полуостров является важным плацдармом, ведущим к Азии и Ближнему Востоку. Аналогичное положение занимает и Сирийская Арабская Республика.

«Особенно сейчас, когда Сирия воспрепятствовала США изменить карту мира для создания нового Ближнего Востока для контроля над всеми портами Средиземного моря в попытке укрепления однополярной политики своего господства над всем миром», — цитирует его слова РИА Новости.

Кроме того, Запад наложил на Крым и САР санкции, которые оказались неэффективными.

Напомним, ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал, что зарубежный бизнес может работать на полуострове в обход западных санкций.