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Политика
Представители Дамаска нашли сходство между народом Сирии и жителями Крыма
Политика
Представители Дамаска нашли сходство между народом Сирии и жителями Крыма
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    Представители Дамаска нашли сходство между народом Сирии и жителями Крыма

    18:17  6 Ноября 2017
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    Представители Дамаска нашли сходство между народом Сирии и жителями Крыма

    Ялта, 6 ноября. Между жителями Крыма и народом Сирии есть много общего. Об этом заявил в понедельник один из представителей сирийской делегации, который выступил на заседании Форума друзей Крыма.

    Политик указал на то, что Крымский полуостров является важным плацдармом, ведущим к Азии и Ближнему Востоку. Аналогичное положение занимает и Сирийская Арабская Республика.

    «Особенно сейчас, когда Сирия воспрепятствовала США изменить карту мира для создания нового Ближнего Востока для контроля над всеми портами Средиземного моря в попытке укрепления однополярной политики своего господства над всем миром», — цитирует его слова РИА Новости.

    Кроме того, Запад наложил на Крым и САР санкции, которые оказались неэффективными.

    Напомним, ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал, что зарубежный бизнес может работать на полуострове в обход западных санкций.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #крым
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