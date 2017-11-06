Главные новости 6 ноября

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 6 ноября.

Руководство Республики Крым разоблачило планы украинских властей по дискредитации полуострова. Так, было установлено, что под патронажем украинских и западных спецслужб под Киевом был создан специальный пропагандистский центр, целью которого является дестабилизация политической ситуации в Крыму. Эксперт рассказал, следует ли России опасаться украинского центра по дискредитации Крыма.

Сирийские правительственные войска при поддержке ВКС РФ достигли границы с Ираком. Сирия: САА при поддержке ВКС РФ достигли границы с Ираком.

Голливудские режиссеры признались, что порой между актерами на съемочной площадке происходит настоящий секс, а не его имитация. Режиссеры признались, в каких фильмах у актеров был настоящий секс.

Крупная колонна украинской бронетехники, пытавшаяся подобраться к линии фронта для скрытной атаки позиций ДНР и ЛНР, была уничтожена ополченцами. Всего Украина потеряла 57 боевых машин: танков, БМП, грузовиков с живой силой и топливозаправщиков. Месть ВСУ за уничтоженную бронетехнику: эксперт назвал причину участившихся обстрелов Донецка.

В Киеве митингующие у здания суда избили советника министра внутренних дел Украины Зоряна Шкиряка. Политик успокоил своих подписчиков в Facebook, что с ним все хорошо. «Живее всех живых»: Шкиряк прокомментировал нападение толпы в Киеве.

Вертолет с высокопоставленными лицами разбился на юге Саудовской Аравии. Вертолет с высокопоставленными чиновниками разбился на юге Саудовской Аравии.

Жители города Дейр эз-Зор рассказали о насилии и пытках, проводимых ИГИЛовцами. Группа боевиков «Ан-Нусры» попала в окружение САА в Хаме. Войска САР обнаружили завод по производству СВУ в Дейр-эз-Зоре. Сирия новости 6 ноября 12.30: жители Дейр-эз-Зора рассказали о зверствах ИГ1, группа исламистов окружена в Хаме.

Более 300 человек задержаны в Москве после участия в несанкционированной акции, заявили в пресс-службе главного управления МВД РФ по столице. МВД подсчитало число задержанных 5 ноября в Москве правонарушителей.

Семикратная чемпионка мира по пауэрлифтингу Наталья Румянцева скончалась на 47 году жизни, сообщила Федерация пауэрлифтинга Петербурга. Семикратная чемпионка мира по пауэрлифтингу скончалась в Петербурге.

Сирия, 6 ноября. Израиль поддерживает боевиков в Эль-Кунейтре; «Хайят Тахрир аш-Шам» укрепляется в провинции Хама; «Хашд аш-Шааби» попытается не допустить курдов в Абу-Кемаль. Сирия новости 6 ноября 07.00: Израиль поддерживает боевиков в Эль-Кунейтре; «Хайят Тахрир аш-Шам» укрепляется в провинции Хама.

1 Организация запрещена на территории РФ.