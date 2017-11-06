Украинская энергокомпания объяснила прекращение водоснабжения Луганска

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Киев, 6 ноября. Украинская компания «Луганское энергетическое объединение» объяснила прекращение электроснабжения Петровской насосной станции Попаснянского водоканала, которое приведет к остановке подачи воды в Луганск.

«Луганское энергетическое объединение» назвало в Facebook причины остановки подачи энергии Петровской насосной станции. Этот шаг приведет к остановке водоснабжения Луганска, в котором проживают порядка 500 тысяч людей.

По словам представителей компании, эти меры связаны с задолженностью водоканала. По их данным, сумма долга составляет порядка 5,8 миллиона долларов.

Угроза прекращения водоснабжения территорий ДНР и ЛНР регулярно становится актуальной из-за обстрелов со стороны украинской армии. Так, этим летом под огнем ВСУ находились не только жилые кварталы, но и насосная станция первого подъема Южно-донбасского водопровода.