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Политика
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Украина
Украинская энергокомпания объяснила прекращение водоснабжения Луганска
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    Украинская энергокомпания объяснила прекращение водоснабжения Луганска

    18:09  6 Ноября 2017
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    Украинская энергокомпания объяснила прекращение водоснабжения Луганска

    Киев, 6 ноября. Украинская компания «Луганское энергетическое объединение» объяснила прекращение электроснабжения Петровской насосной станции Попаснянского водоканала, которое приведет к остановке подачи воды в Луганск.

    «Луганское энергетическое объединение» назвало в Facebook причины остановки подачи энергии Петровской насосной станции. Этот шаг приведет к остановке водоснабжения Луганска, в котором проживают порядка 500 тысяч людей.

    По словам представителей компании, эти меры связаны с задолженностью водоканала. По их данным, сумма долга составляет порядка 5,8 миллиона долларов.

    Угроза прекращения водоснабжения территорий ДНР и ЛНР регулярно становится актуальной из-за обстрелов со стороны украинской армии. Так, этим летом под огнем ВСУ находились не только жилые кварталы, но и насосная станция первого подъема Южно-донбасского водопровода.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #луганск #энергия #вода #прекращение #подача
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