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Спецкорреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) посетил город Аль-Карьятейн, расположенный на западе провинции Хомс недалеко от границы с Дамаском. Наш репортер взял интервью у местных жителей, которые рассказали о зверствах террористов «Исламского государства»1 (группировка запрещена в РФ) и своих лишениях в период оккупации населенного пункта.

Напомним, этот город был повторно захвачен отрядами боевиков ИГ1 в результате неожиданной атаки в конце сентября этого года. Как сообщил представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков, террористы выдвинулись со стороны южной границы Сирии, чудом просочившись сквозь позиции американских военных и затем обойдя все ключевые блокпосты Сирийской арабской армии (САА). Соответственно, исламисты имели на руках точные карты с расположением объектов правительственных войск САР. Таким образом, становится очевидным, что данное нападение, как и контрнаступление «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ) на севере провинции Хама в середине сентября, было спланировано представителями американских спецслужб и носило отвлекающий характер, подчеркнули в Минобороны России.

Основные силы правительственной армии САР были сконцентрированы в провинции Дейр эз-Зор, и потому отбить Аль-Карьятейн подразделения САА, прикрываемые ВКС РФ, смогли только через несколько недель — 21 октября. Корреспондент ФАН выяснил, что пришлось пережить местному населению в эти дни.

По данным очевидцев, террористы убивали мирных граждан без разбору: в общей сложности менее чем за месяц погибли больше 250 человек. Людям приходилось скрываться, поскольку они могли быть убиты только потому, что просто не вовремя попались ИГИЛовцам на глаза.

«Сначала они грабили дома и машины жителей, а потом перешли к убийствам. Они убивали всех — и солдат, и простых жителей города. Для них не было разницы кого убивать. Они убивали детей, стариков и женщин».

С первых дней пребывания отрядов ИГ в Аль-Карьятейне люди почти исчезли с улиц, отмечают очевидцы. За эти недели город был практически полностью разграблен и разрушен. Один из жителей рассказал ФАН, что в результате действий боевиков он потерял жену, дочь и еще одного родственника, а также был вынужден прятаться без еды и воды до тех пор, пока отряды ИГИЛ1 вновь не были выбиты из населенного пункта.

«Эти свиньи — террористы ИГ — вошли к нам в Аль-Карьятейн после боя на КПП и потом стали грабить нас. У меня они украли машину, 200 баранов и 25 тонн зерна. Затем боевики похитили мою жену и дочь после того, как мы долго прятались, переходили с места на место. Также они убили еще одного моего родственника. Всего у нас они зарезали более чем 250 невинных людей».

Спасшиеся жители благодарили сирийскую армию и российскую авиацию, которые смогли восстановить порядок в этом районе, уничтожив боевиков «Исламского государства». По словам местных граждан, после того, как Аль-Карьятейн вернулся под контроль правительственных сил, в город вернулась и мирная жизнь.

«Спасибо Башару Асаду, он помог вернуть нормальную жизнь. И Россия много нам помогла: снова есть электричество, вода и нормальная жизнь». — поделился с корреспондентом ФАН один из жителей этого населенного пункта.

1 Организация запрещена на территории РФ.