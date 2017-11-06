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Украина
Аваков и Порошенко используют избиение Шкиряка для закручивания гаек — эксперт
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    Аваков и Порошенко используют избиение Шкиряка для закручивания гаек — эксперт

    19:22  6 Ноября 2017  /обновлено: 10:31  07 Ноября 2017
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    Аваков и Порошенко используют избиение Шкиряка для закручивания гаек — эксперт

    Протестующие у здания Высшего специализированного суда Киева избили советника министра внутренних дел Украины Зоряна Шкиряка.

    Шкиряк прибыл к зданию киевского суда, чтобы поддержать пограничника Сергея Колмогорова, приговоренного к 13 годам тюрьмы по обвинению в предумышленном убийстве и превышении служебных полномочий. Прежде чем он смог встретиться с осужденным, Шкиряку требовалось попасть в здание суда. Это ему не дала сделать собравшаяся у входа толпа. Десятки — а то и целая сотня — разгневанных украинских граждан окружили советника Авакова и набросились на него. Люди били Шкиряка по голове и рукам, крича: «Наконец-то мы до тебя добрались!». Инцидент был заснят на фото и видео.

    Сам Шкиряк пишет на своей странице в Facebook, что настоящих побоев он не получил, а потому не будет возбуждать уголовного преследования против напавших на него. Он называет избивших его людей «шакалами» и заявляет, что «живее всех живых».

    Шкиряк пишет, что настоящих побоев он не получил

    Политолог Александр Асафов считает, что открытое нападение на такого высокопоставленного чиновника, как Зорян Шкиряк, показывает, что после начала «Михомайдана» ситуация в Киеве с каждым днем становится все более напряженной. «Начался высокий сезон украинской политики — как в Раде, так и на улицах под ней», — отмечает он.

    «На самом деле все вполне укладывается в рамки нормальной — если это слово вообще здесь применимо — украинской уличной политики. Конечно, в нормальной стране такое невозможно, чтобы советник министра получил по лицу на улице, но на Украине возможно все. Я не думаю, что Шкиряк понес какие-то серьезные увечья, впрочем, ситуация весьма показательна. Его попытка поговорить с народом не увенчалась успехом, так как ни один украинский политик и должностное лицо не обладает реальной поддержкой населения. Более того, население больше с ними не церемонится», — заявил Асафов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

    Особых последствий для самого Шкиряка этот инцидент иметь не будет

    Это не последний такой эпизод. Он показывает как общий уровень политической культуры, сложившийся на Украине за последние годы, так и общий уровень безопасности на улицах украинских городов. Как видно, сейчас на улицах Киева в безопасности себя не может чувствовать никто — даже представители высшего чиновничества.

    «Особых последствий для самого Шкиряка этот инцидент иметь не будет. Шкиряк — человек, известный своими русофобскими заявлениями, потому, скорее всего, он просто использует случившееся как лишний повод попиариться и заявить, что все вокруг — предатели и враги Украины. С другой стороны, история может получить развитие помимо его собственного желания. Аваков и Порошенко используют избиение Шкиряка для закручивания гаек. Все же он вполне наглядно показывает, что с улицами надо что-то делать. В следующий раз, когда недовольные своими низкими зарплатами шахтеры выйдут на митинг, Киев может попытаться разогнать их, ссылаясь на случай Шкиряка и заявляя, что из-за разгула митингующих целый советник министра получил по лицу», — подводит итог Александр Асафов.

    Автор: Иван Верихов
    #украина #порошенко #аваков #шкиряк #избиение #асафов
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