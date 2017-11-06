Аваков и Порошенко используют избиение Шкиряка для закручивания гаек — эксперт

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Протестующие у здания Высшего специализированного суда Киева избили советника министра внутренних дел Украины Зоряна Шкиряка.

Шкиряк прибыл к зданию киевского суда, чтобы поддержать пограничника Сергея Колмогорова, приговоренного к 13 годам тюрьмы по обвинению в предумышленном убийстве и превышении служебных полномочий. Прежде чем он смог встретиться с осужденным, Шкиряку требовалось попасть в здание суда. Это ему не дала сделать собравшаяся у входа толпа. Десятки — а то и целая сотня — разгневанных украинских граждан окружили советника Авакова и набросились на него. Люди били Шкиряка по голове и рукам, крича: «Наконец-то мы до тебя добрались!». Инцидент был заснят на фото и видео.

Сам Шкиряк пишет на своей странице в Facebook, что настоящих побоев он не получил, а потому не будет возбуждать уголовного преследования против напавших на него. Он называет избивших его людей «шакалами» и заявляет, что «живее всех живых».

Политолог Александр Асафов считает, что открытое нападение на такого высокопоставленного чиновника, как Зорян Шкиряк, показывает, что после начала «Михомайдана» ситуация в Киеве с каждым днем становится все более напряженной. «Начался высокий сезон украинской политики — как в Раде, так и на улицах под ней», — отмечает он.

«На самом деле все вполне укладывается в рамки нормальной — если это слово вообще здесь применимо — украинской уличной политики. Конечно, в нормальной стране такое невозможно, чтобы советник министра получил по лицу на улице, но на Украине возможно все. Я не думаю, что Шкиряк понес какие-то серьезные увечья, впрочем, ситуация весьма показательна. Его попытка поговорить с народом не увенчалась успехом, так как ни один украинский политик и должностное лицо не обладает реальной поддержкой населения. Более того, население больше с ними не церемонится», — заявил Асафов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Это не последний такой эпизод. Он показывает как общий уровень политической культуры, сложившийся на Украине за последние годы, так и общий уровень безопасности на улицах украинских городов. Как видно, сейчас на улицах Киева в безопасности себя не может чувствовать никто — даже представители высшего чиновничества.