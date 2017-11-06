Полпреда Путина собираются заочно судить на Украине

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Киев, 6 ноября. Заочное судебное производство по делу против полпреда президента России Владимира Путина в Северо-Кавказском федеральном округе Олега Белавенцева запустят на Украине, заявил прокурор украинской военной прокуратуры Руслан Кравченко.

Святошинский районный суд Киева разрешил заочно судить Белавенцева на Украине. Полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе обвиняют в якобы «посягательстве на территориальную целостность Украины», заметил Кравченко.

Напомним, в прошлом году глава России преобразовал Крымский федеральный округ, в результате чего полуостров и Севастополь вошли в состав Южного федерального округа. До этих изменений Белавенцев был полпредом Путина в Крымском федеральном округе. После преобразований он был назначен полпредом в Северо-Кавказском федеральном округе.

Украинские власти не признали результаты референдума в Крыму в 2014 году, где большинство жителей выступили за вхождение региона в состав России.