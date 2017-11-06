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Политика
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Политика
В Крыму отреагировали на обращение Киева в ЮНЕСКО по дворцу в Бахчисарае
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    В Крыму отреагировали на обращение Киева в ЮНЕСКО по дворцу в Бахчисарае

    17:54  6 Ноября 2017
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    В Крыму отреагировали на обращение Киева в ЮНЕСКО по дворцу в Бахчисарае

    Симферополь, 6 ноября. Директор Музея истории и культуры крымских татар Мерьем Сейтумерова готова принять экспертов Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в резиденции «Ханский дворец», в которой ведутся восстановительные работы.

    «Если ЮНЕСКО хочет прислать своих экспертов, пусть присылают, увидят сами, что происходит во дворце. Украина, очевидно, хочет получить какие-то политические дивиденды от своих заявлений, но нашему дворцу от этого не легче», — подчеркнула она в интервью ТАСС, комментируя жалобу Киева в ЮНЕСКО.

    По словам Сейтумеровой, Россия является единственным государством, которое озаботилось вопросом сохранности уникального объекта. Непосредственно украинская сторона с 1991 года не занималась «Ханским дворцом».

    Ранее глава национально-культурной автономии крымских татар Крыма Эйваз Умеров призвал продолжить работы по реконструкции «Ханского дворца» в Бахчисарае.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #украина #крым #юнеско
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