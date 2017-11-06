В Крыму отреагировали на обращение Киева в ЮНЕСКО по дворцу в Бахчисарае

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Симферополь, 6 ноября. Директор Музея истории и культуры крымских татар Мерьем Сейтумерова готова принять экспертов Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в резиденции «Ханский дворец», в которой ведутся восстановительные работы.

«Если ЮНЕСКО хочет прислать своих экспертов, пусть присылают, увидят сами, что происходит во дворце. Украина, очевидно, хочет получить какие-то политические дивиденды от своих заявлений, но нашему дворцу от этого не легче», — подчеркнула она в интервью ТАСС, комментируя жалобу Киева в ЮНЕСКО.

По словам Сейтумеровой, Россия является единственным государством, которое озаботилось вопросом сохранности уникального объекта. Непосредственно украинская сторона с 1991 года не занималась «Ханским дворцом».

Ранее глава национально-культурной автономии крымских татар Крыма Эйваз Умеров призвал продолжить работы по реконструкции «Ханского дворца» в Бахчисарае.