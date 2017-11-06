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Общество
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#Соцсети
Шкиряк под раздачу попал: соцсети взорвались шутками о нападении на советника Авакова
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    Шкиряк под раздачу попал: соцсети взорвались шутками о нападении на советника Авакова

    18:15  6 Ноября 2017
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    Шкиряк под раздачу попал: соцсети взорвались шутками о нападении на советника Авакова

    Киев, 6 ноября. Пользователи социальных сетей прокомментировали нападение на советника главы МВД Украины Зоряна Шкиряка. Люди начали его толкать и даже несколько раз ударили по лицу.

    Инцидент произошел неподалеку от здания Высшего специализированного суда Киева. Активисты окружили советника министра со словами «наконец мы до тебя добрались», после чего начали избивать.

    На своей странице в социальной сети Facebook Шкиряк написал, что «никто его не бил и ничего страшного с ним не произошло». Он также заявил, что никаких заявлений в полицию в связи с инцидентом подавать не собирается.

    «Шкиряк под раздачу попал. Язык без костей довел человека», — прокомментировал один из пользователей социальной сети.

    «Шкиряк пропиарился, ведь все пиар кроме некролога», — уверен другой юзер.

    «Согласно алфавитному порядку, после Шкиряка должен идти Шуфрич — не опять, а снова», — пошутил третий.

    «Говорят в Киеве чуть не побили Зоряна Шкиряка.. А я вспомнил картины Босха...Прикоснулся к гениальным творениям, можно так сказать», — добавляет четвертый.

    Автор: Дима Оленин
    #украина #нападение #шкиряк
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