Памятник российскому дипломату Чуркину установили в Сараево

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Москва, 6 ноября. В столице Боснии и Герцеговины установили памятник бывшему постоянному представителю России при ООН Виталию Чуркину, сообщили в российском посольстве в Сараево.

Памятник Чуркину был торжественно открыт в восточной части города, которую населяют в основном сербы. На мемориале изображен портрет дипломата, указаны его даты жизни, а также сделана надпись «Спасибо за Русское Нет».

«Открыт памятник постпреду России при ООН Виталию Ивановичу Чуркину… — цитирует источники в посольстве РИА Новости. — Инициатором установки памятника выступила боснийско-сербская НПО «Восточная Альтернатива» при поддержке Посольства России в Боснии и Герцоговине».

Памятник в Сербии нашему величайшему дипломату,патриоту,умнейшему человеку Виталию Ивановичу Чуркину

Хвала за меморију, браћо! pic.twitter.com/fn6QCPylfe — Вера в Россию (@RussiaInHeart) October 30, 2017

Чуркин скончался в феврале этого года. На его место был назначен Василий Небензя. Ранее он рассказал о том, как его приняли в Совете Безопасности ООН.