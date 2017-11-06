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Общество
Памятник российскому дипломату Чуркину установили в Сараево
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    Памятник российскому дипломату Чуркину установили в Сараево

    17:31  6 Ноября 2017
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    Памятник российскому дипломату Чуркину установили в Сараево

    Москва, 6 ноября. В столице Боснии и Герцеговины установили памятник бывшему постоянному представителю России при ООН Виталию Чуркину, сообщили в российском посольстве в Сараево.

    Памятник Чуркину был торжественно открыт в восточной части города, которую населяют в основном сербы. На мемориале изображен портрет дипломата, указаны его даты жизни, а также сделана надпись «Спасибо за Русское Нет».

    «Открыт памятник постпреду России при ООН Виталию Ивановичу Чуркину… — цитирует источники в посольстве РИА Новости. — Инициатором установки памятника выступила боснийско-сербская НПО «Восточная Альтернатива» при поддержке Посольства России в Боснии и Герцоговине».

    Чуркин скончался в феврале этого года. На его место был назначен Василий Небензя. Ранее он рассказал о том, как его приняли в Совете Безопасности ООН.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #памятник #чуркин #сараево #босния и герцоговина
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