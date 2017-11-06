Иран отверг обвинения в причастности к поставкам ракет в Йемен

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Тегеран, 6 ноября. Иранская сторона отвергает все обвинения со стороны арабской коалиции в причастности Тегерана к поставкам йеменским повстанцам-хуситам баллистических ракет. Об этом заявил в понедельник официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Гасеми.

«Иран отвергает данные обвинения и считает их безосновательными, безответственными, разрушительными и провокационными… Наш дружественный совет им — незамедлительно прекратить атаки на невинных и беззащитных людей Йемена», — подчеркнул иранский дипломат.

По словам Гасеми, необходимо найти политический путь для мирного урегулирования конфликта в Йемене.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп возложил на Тегеран ответственность за обстрел Эр-Рияда с территории Йемена, который организовали мятежники-хуситы.