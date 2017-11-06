Аналитики оценили влияние арестов саудовских принцев на нефтяной рынок

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Москва, 6 ноября. Стоимость баррели нефти марки Brent превысила отметку в 62 доллара впервые с лета 2015 года. Этот скачок связывают с новостью об аресте членов королевской семьи в Саудовской Аравии. Это кратковременный фактор влияния, считают эксперты.

По мнению аналитиков, влияние ареста саудовских принцев на стоимость нефти можно назвать психологическим воздействием. Они обратили внимание, что это кратковременные факторы влияния.

«Нынешний рост кратковременный, и нефть будет колебаться в коридоре 58–60, максимум 62 долларов, — констатировал независимый экономический эксперт Антон Шабанов. — Значений сильно выше мы не увидим».

Он объяснил, что высокая цена на нефть выгодна сланцевикам, которых представляют США. Вашингтон не подписывал никаких соглашений по сокращению добычи, поэтому может завалить рынок сланцевой нефтью в сжатые сроки.