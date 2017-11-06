Во Франции назвали лауреата Гонкуровской премии

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Париж, 6 ноября. Главную литературную премию Франции — Гонкуровскую премию — получил писатель Эрик Вюяр за роман «Повестка дня».

Трансляцию торжественной церемонии награждения вел телеканал BFMTV. В романе Вюяра речь идет о немецких промышленниках гитлеровской Германии.

Основными соперниками Вюяра в борьбе за престижную премию были Янник Энель с романом «Крепче держи корону», Вероник Ольми с произведением «Бахита», а также Алис Зените с книгой «Искусство терять».

Гонкуровская премия вручается во Франции уже более ста лет. Она получила имена двух французских классиков братьев Гонкуров — Эдмонда Луи Антуана и Жюля Альфреда Юо.