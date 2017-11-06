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Общество
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Украина
Аксенов рассказал о возможностях работы зарубежного бизнеса в Крыму в обход санкций
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    Аксенов рассказал о возможностях работы зарубежного бизнеса в Крыму в обход санкций

    17:08  6 Ноября 2017
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    Аксенов рассказал о возможностях работы зарубежного бизнеса в Крыму в обход санкций

    Ялта, 6 ноября. Зарубежный бизнес может работать в Крыму в обход западных санкций, заявил глава республики Сергей Аксенов во время международной конференции «Россия, Крым и современные международные отношения. Форум друзей Крыма».

    Аксенов обратил внимание, что «дальновидные» зарубежные бизнесмены предпочитают сотрудничество на взаимовыгодных условиях с Крымом вместо «идеологических химер», передает РИА Новости.

    «И уже сегодня (зарубежные предприниматели) ищут пути налаживания такого сотрудничества, — констатировал глава республики. — Тем более, что есть возможности работать на полуострове в обход санкций, не афишируя своего присутствия в регионе».

    Аксенов рассказал о возможностях работы зарубежного бизнеса в Крыму в обход санкций

    Он отметил, что Крым предлагает иностранным партнерам выгодные и привлекательные условия для сотрудничества.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #санкции #крым #аксенов #бизнес
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