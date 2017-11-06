Аксенов рассказал о возможностях работы зарубежного бизнеса в Крыму в обход санкций

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Ялта, 6 ноября. Зарубежный бизнес может работать в Крыму в обход западных санкций, заявил глава республики Сергей Аксенов во время международной конференции «Россия, Крым и современные международные отношения. Форум друзей Крыма».

Аксенов обратил внимание, что «дальновидные» зарубежные бизнесмены предпочитают сотрудничество на взаимовыгодных условиях с Крымом вместо «идеологических химер», передает РИА Новости.

«И уже сегодня (зарубежные предприниматели) ищут пути налаживания такого сотрудничества, — констатировал глава республики. — Тем более, что есть возможности работать на полуострове в обход санкций, не афишируя своего присутствия в регионе».

Он отметил, что Крым предлагает иностранным партнерам выгодные и привлекательные условия для сотрудничества.