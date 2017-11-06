Соцсети шокировало платье Канделаки на приеме в Кремле

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Москва, 6 ноября. Известная телеведущая Тина Канделаки стала почетным гостем в Кремле на торжественном мероприятии по случаю празднования Дня народного единства.

Дверь в завтрашний день уже открыта???? @aquazzurarussia A post shared by Тина Канделаки (@tina_kandelaki) on Nov 4, 2017 at 2:26pm PDT

Канделаки поделилась с подписчиками фотографией в платье, которое приобрела специально для праздника. Практически все пользователи сошлись на мнении, что элегантное черное платье с глубоким декольте привлекает мужские взгляды и притягивает слишком много внимания. Многие заявили, что женщине неуместно появляться в Кремле в платье со столь глубоким вырезом на груди.

«Декольте слишком... Смотри в глазааааa», — возмущается один из подписчиков Канделаки.

«Вот я и говорю только в ночной клуб! Ночные бабочки!», — вторит ему другой.

Пользователи быстро окрестили выбор Тины Канделаки «похабным платьем», а саму ведущую назвали «легкомысленной дамой», передают «Дни.ру».

Сама Тина не особо комплектовала из-за своего внешнего вида. Окружающие ее люди также не выражали неудовольствия.