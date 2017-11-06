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Соцсети шокировало платье Канделаки на приеме в Кремле
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    Соцсети шокировало платье Канделаки на приеме в Кремле

    16:36  6 Ноября 2017
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    Соцсети шокировало платье Канделаки на приеме в Кремле

    Москва, 6 ноября. Известная телеведущая Тина Канделаки стала почетным гостем в Кремле на торжественном мероприятии по случаю празднования Дня народного единства.

     

    Дверь в завтрашний день уже открыта???? @aquazzurarussia

    A post shared by Тина Канделаки (@tina_kandelaki) on

    Канделаки поделилась с подписчиками фотографией в платье, которое приобрела специально для праздника. Практически все пользователи сошлись на мнении, что элегантное черное платье с глубоким декольте привлекает мужские взгляды и притягивает слишком много внимания. Многие заявили, что женщине неуместно появляться в Кремле в платье со столь глубоким вырезом на груди.

    «Декольте слишком... Смотри в глазааааa», — возмущается один из подписчиков Канделаки.

    «Вот я и говорю только в ночной клуб! Ночные бабочки!», — вторит ему другой.

    Пользователи быстро окрестили выбор Тины Канделаки «похабным платьем», а саму ведущую назвали «легкомысленной дамой», передают «Дни.ру».

    Сама Тина не особо комплектовала из-за своего внешнего вида. Окружающие ее люди также не выражали неудовольствия.

    Автор: Дима Оленин
    #соцсети #канделаки #платье
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