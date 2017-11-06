Аксенов назвал главные инструменты политики Киева в отношении Крыма

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Ялта, 6 ноября. Основными инструментами политики Киева в отношении Крыма стали террор на государственном уровне, провокации, шантаж и запугивание. Такое мнение высказал глава российского региона Сергей Аксенов.

«Форум друзей Крыма», который проходит в Ялте, собрал представителей более 30 стран мира. На заключительной сессии глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал политику украинских властей в отношении российского полуострова.

«Государственный террор, провокации, шантаж и запугивание являются главными инструментами политики Киева в отношении Крыма. Мировая общественность должна знать о водной и энергетической блокадах Крыма, о попытках диверсий и недавних терактах на объектах энергоинфраструктуры», — подчеркнул крымский чиновник, его слова приводит РИА Новости.

Аксенов считает, что акты государственного терроризма направлены против крымчан, в том числе и крымских татар, права которых Киев якобы требует соблюдать.

«Такой абсурд возможен только в ядовитой атмосфере лжи, царящей сегодня в информационном и политическом пространстве Запада», — резюмировал глава республики.

Напомним, 1 ноября в на ЮБК произошло сразу три ЧП — две аварии на газопроводе, одна на ЛЭП, что привело к отключению газоснабжения на сутки нескольких тысяч абонентов. Региональные правоохранительные органы возбудили уголовные дела, квалифицировав аварии как диверсии. Ранее вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский заявил, что Киев ведет информационную войну против полуострова и России.