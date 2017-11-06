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Политика
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Украина
Суд не дал Сбербанку взыскать с «Укрзализныци» 55,7 млн долларов
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    Суд не дал Сбербанку взыскать с «Укрзализныци» 55,7 млн долларов

    16:59  6 Ноября 2017
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    Суд не дал Сбербанку взыскать с «Укрзализныци» 55,7 млн долларов

    Киев, 6 ноября. Киевский апелляционный хозяйственный суд принял решение отклонить жалобу ПАО «Сбербанк» о взыскании задолженности в размере 1,5 миллиарда гривен (около 55,7 миллиона долларов) с компании «Укрзализныця». Об этом в понедельник сообщили представители прокуратуры Киева.

    Речь идет о дочернем учреждении «Сбербанка России», которое в 2011 году заключило договор с госпредприятием «Донецкая железная дорога», являвшимся подразделением «Укрзализныци».

    «Банк решил безосновательно взыскать задолженность с ОАО «Укрзализныця»… Постановлением суда апелляционной инстанции, который согласился с доводами столичной прокуратуры, апелляционная жалоба банка оставлена без удовлетворения, а решение Хозяйственного суда — без изменений», — указано в заявлении.

    Ранее стало известно о том, что чистая прибыль ПАО «Сбербанк» за первые девять месяцев 2017 года составила 103,98 миллиона гривен.

    Автор: Алексей Громов
    #украина #сбербанк
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