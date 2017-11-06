Врач рассказал о состоянии детей, подорвавшихся на снаряде в Донецке

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Корреспондент Федерального агентства новостей узнал подробности о состоянии детей, подорвавшихся вчера на снаряде в Донецке.

Вчера трое донецких детей подорвались, играя с взрывоопасным предметом на территории школы №110. От полученных ранений Артем Яровой 2007 года рождения скончался на месте. Его одногодки Юрий Раскосов и Евгений Богданов были доставлены в Республиканский травматологический центр (РТЦ).

Состояние детей пострадавших от подрыва остается тяжелым. На данный момент один из мальчиков успешно перенес операцию и переведен в травматологическое отделение. Второй — остается в реанимации. Врачи продолжают бороться за его жизнь.

В данный момент, по медицинским показаниям и просьбе родителей, врачи не разрешают представителям прессы общаться с пострадавшими. Состояние Юрия и Евгения прокомментировал корреспонденту Федерального агентства новостей заведующий детским отделением донецкого РТЦ Вениамин Желевский.

«Вчера поступили двое детей в тяжелом состоянии, со множественными осколочными ранениями нижних конечностей. Были прооперированы несколькими бригадами. Травматологи, хирурги и микрохирурги. Сегодня состояние одного ребенка стабилизировалось. Мы оцениваем его как состояние средней тяжести, он переведен в отделение. Один мальчик пока остается в тяжелом состоянии» — заявил Желевский.

Стоит отметить, что тип взрывного устройства, от которого пострадали дети, пока не установлен. Тем не менее данное трагическое происшествие лишний раз напоминает, что в прифронтовом городе необходимо всегда быть бдительным. Любой незнакомый предмет потенциально может нести риск для здоровья и жизни.