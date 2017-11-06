Сирия и ВКС РФ отбили главный оплот ИГ: взятие Дейр-эз-Зора глазами корреспондентов ФАН

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Несколько дней назад — третьего ноября — город Дейр-эз-Зор впервые за последние пять лет вновь оказался под контролем легитимного правительства САР. Благодаря активной поддержке ВКС РФ военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) смогли осуществить мощный прорыв по направлению к еще недавно одному из крупнейших бастионов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), снять блокаду с оккупированных частей административного центра региона и стратегической авиабазы на юге от него и затем провести зачистку городских кварталов.

Корреспонденты Федерального агентства новостей (ФАН), рискуя собственными жизнями, сообщали обо всех событиях с передовой на каждом из этапов совместной освободительной операции российской авиационной группировки и правительственных войск САР. В данном материале военная кампания в Дейр-эз-Зоре против террористов ИГИЛ1 представлена глазами наших корреспондентов, которые вспомнили ключевые моменты операции и некоторые важные события, предшествовавшие ей.

Террористы «Исламского государства» захватили большую часть Дейр-эз-Зора в 2014-м году у боевиков Сирийской свободной армии (ССА). С тех пор обстрелы в городе участились, жители гибли почти ежедневно, а главари террористической группировки пытались насаждать людям свои порядки, которые основывались на насильственном принуждении жить по правилам шариата.

Таким образом, гуманитарная ситуация в регионе серьезно ухудшилась, и население все острее нуждалось в поддержке извне. Международные организации почти забыли о жителях Дейр-эз-Зора, находившихся тогда еще далеко на востоке САР в глубине оккупированных боевиками ИГ1 территорий. Но о них не забыли российские ВКС, которые активно оказывали сирийцам не только военную, но и гуманитарную поддержку. На тот момент сбрасывать грузы с необходимым продовольствием чаще всего приходилось прямо с воздуха.

Долгие три года в окрестностях Дейр-эз-Зора шли преимущественно позиционные бои. Несмотря на регулярные боевые действия, обстановка оставалась неизменной. Однако, несмотря на численное преимущество отрядов ИГ, сирийским подразделениям, оказавшимся в кольце окружения на аэродроме «Дейр-эз-Зор» и в северо-западных районах административного центра, все-таки удалось сдержать натиск террористов и сохранить эти ключевые позиции. В этом им в значительной степени помогли российские военные самолеты.

Перед началом наступления армии САР и ВКС РФ на позиции ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре, главари террористической организации начали передислоцировать все силы, чтобы сохранить за собой этот ключевой регион. В провинцию стекались боевики со всех районов Сирии и Ирака — прежде всего, из Ракки и Мосула, где действовали силы коалиции Соединенных Штатов. Российские боевые самолеты регулярно наносили удары по конвоям боевиков, следующим в Дейр-эз-Зор. Нашему корреспонденту удалось запечатлеть последствия одной из подобных воздушных атак авиации РФ на пути из Ракки.

Бои между отрядами ИГ и подразделениями САА на окраинах административного центра в преддверии масштабной освободительной операции заметно ожесточились. Продолжая наращивать боевой потенциал в регионе, боевики значительно усилили атаки позиций сирийской армии, рассчитывая максимально усложнить будущий штурм.

Наши военные корреспонденты фиксировали события у самой линии фронта накануне штурма Дейр-эз-Зора. Ими были запечатлены мероприятия правительственных войск САР по подготовке к освободительной операции.

После снятия осады с части районов города в ходе наступления сирийской армии и ВКС РФ, именно корреспонденты ФАН одними из первых вошли внутрь разблокированного города.

Через несколько дней, после деблокирования военной авиабазы к югу от Дейр-эз-Зора наши репортеры были уже там. Кроме того, им удалось взять интервью у одного из полевых командиров САА, участвовавшего в спецоперации. Об этом Федеральное агентство новостей писало ранее.

После того, как осада с административного центра была снята, корреспонденты ФАН не раз сопровождали гуманитарные колонны и участвовали в гумммиссиях как российского Центра по примирению враждующих сторон, так и сирийского правительства. Жители разблокированных районов города с того момента получили несколько тонн жизненно необходимых продуктов питания, медикаментов, одежды и других нужных вещей.

Штурм Дейр-эз-Зора завершился — несколько дней назад под прикрытием российских самолетов сирийские подразделения зачистили от террористов последние кварталы на востоке города. Однако операция САА и ВКС РФ в этом регионе продолжается. Под контролем «Исламского государства все еще остаются территории на юге провинции, в том числе стратегически значимый приграничный город Абу Кемаль, который теперь остается последним крупным форпостом террористического формирования.

Независимый журналист и политолог Александр Асафов, комментируя итоги штурма в комментарии для ФАН, отметил ключевую роль российских ВКС, без участия которых были бы невозможны стремительный прорыв и последовавшее затем деблокирование города. По его мнению, освобождение Дейр-эз-Зора имеет не только стратегическую и экономическую ценность, но и определенное символическое значение: теперь все, включая самих боевиков, окончательно укрепились во мнении, что «Исламское государство» в том виде, в котором оно существовало, вскоре будет уничтожено, и этот процесс уже необратим.

«Операция по взятию Дейр-эз-Зора окончена, это был очень важный рубеж. Я думаю, что там удастся восстановить мирную жизнь, помочь жителям. Сейчас туда часто доставляется гумпомощь при содействии российской стороны. Кроме того, городу, к счастью, не пришлось пережить таких огромных разрушений, как Ракке, которая была практически полностью стерта с лица земли бомбардировками проамериканской коалиции. Для боевиков ИГИЛ эта потеря очень тяжелая, фактически фатальная. Они потеряли Дейр-эз-Зор, и что у них теперь вообще осталось? Но надо подчеркнуть, что без российских ВКС этой освободительной операции не было бы. Дальше встает вопрос с Абу Кемалем. Я думаю, что наземная операция уже скоро начнется, учитывая плотную подготовку по позициям террористов. Хранилища боеприпасов, подземные склады и вся инфраструктура ИГ в этом районе уже были накрыты российскими «Калибрами».

1 Организация запрещена на территории РФ.