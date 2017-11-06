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Общество
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Украина
«Живее всех живых»: Шкиряк прокомментировал нападение толпы в Киеве
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    «Живее всех живых»: Шкиряк прокомментировал нападение толпы в Киеве

    16:33  6 Ноября 2017
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    «Живее всех живых»: Шкиряк прокомментировал нападение толпы в Киеве

    Киев, 6 ноября. В Киеве митингующие у здания суда избили советника министра внутренних дел Украины Зоряна Шкиряка. Политик успокоил своих подписчиков в Facebook, что с ним все хорошо.

    Сотни возмущенных украинцев набросились на Шкиряка у здания Высшего специализированного суда Киева. Окружившие советника украинского министра участники акции избивали его, выкрикивая «наконец мы до тебя добрались». В полиции города после этого отметили, что заявления политика о нападении не получали.

    Шкиряк в свою очередь на своей странице в Facebook успокоил подписчиков.

    «Какое избиения, о чем вы? — написал он в соцсети. — Никаких проблем, со мной все прекрасно! Никто меня не бил и ничего страшного со мной не произошло. Живее всех живых… Ну потрепались немного, с кем не бывает».

    «Живее всех живых»: Шкиряк прокомментировал нападение толпы в Киеве

    Он также подчеркнул, что никаких заявлений в правоохранительные органы подавать не будет.

    В суде 6 ноября проходит рассмотрение дела против пограничника Сергея Комогорова.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #киев #украина #нападение #шкиряк
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