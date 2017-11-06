Названы самые дорогие мегаполисы для иностранцев

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Москва, 6 ноября. Четвертый год подряд Сингапур признали самым дорогим городом для проживания иностранцев. Такие выводы можно сделать из опубликованной выдержки из аналитического подразделения журнала Economist Intelligence Unit.

Отмечается, что этот город стал самым дорогим местом на свете для приобретения автомобиля или покупки одежды. Однако в других категориях Сингапур является достаточно дешевым городом. Так, цены на обслуживающий персонал или стоимость товаров для дома там вовсе не кусаются. Кроме того, Сингапур считается относительно дешевым по сравнению с другими региональными мегаполисами.

На втором месте оказался Гонконг, за ним — Цюрих, Токио и Осака. В целом, в первую десятку самых дорогих городов в мире попало много азиатских мегаполисов, комментируют эксперты.

В список также вошел Нью-Йорк и Париж, который разделил десятое место с Копенгагеном.