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Фильм «Тор: Рагнарек» заработал в прокате США $121 млн за выходные
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    Фильм «Тор: Рагнарек» заработал в прокате США $121 млн за выходные

    16:15  6 Ноября 2017
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    Фильм «Тор: Рагнарек» заработал в прокате США $121 млн за выходные

    Лос-Анджелес, 6 ноября. Третья часть франшизы о приключениях скандинавского бога «Тор: Рагнарек» стала лидером домашнего проката в США, собрав 121 млн долларов.

    Суммарно кассовые сборы новой картины новозеландского режиссера Тайки Вайтити составили 427 млн долларов. Напомним, что мировая премьера третьего «Тора» состоялась на прошлой неделе.

    По информации телеканала CNN, новый «Рагнарек» уже стал самым успешным фильмом из всей серии. Его кассовые сборы превысили аналогичный показатель картины «Тор: Царство тьмы», которая вышла в 2013 году.

    Первый фильм «Тор» привлек на 84% меньше аудитории, чем третий.

    Главные роли в фильме сыграли Крис Хемсворт, Том Хиддлстон, Кейт Бланшетт, Марк Руффало, Бенедикт Камбербэтч, Тэсса Томпсон, Идрис Эльба.

    Автор: Дима Оленин
    #кино #сборы #тор #рагнарек
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