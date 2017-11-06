Эрдоган планирует встретиться в Путиным в Москве 13 ноября

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Москва, 6 ноября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Москву 13 ноября. Планируется, что турецкий лидер проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным, передает турецкий телеканал NTV.

В пресс-службе президента Турции подтвердили, что Эрдоган рассчитывает провести переговоры с Путиным во время своего визиты в Москву, передает агентство РИА Новости.

Ожидается, что мировые лидеры обсудят приглашение на конгресс национального диалога Сирии в Сочи представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD). Также планируется обсудить борьбу с терроризмом в Сирии и Ираке.

После визита в РФ Эрдоган направится в Кувейт.

Ранее сообщалось, что Эрдоган пообещал продолжить уничтожение террористов в Ираке и Сирии. Он также добавил, что операции турецких военных в провинциях Идлиб и Алеппо будут продолжены.