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Политика
Эрдоган планирует встретиться в Путиным в Москве 13 ноября
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    Эрдоган планирует встретиться в Путиным в Москве 13 ноября

    16:01  6 Ноября 2017
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    Эрдоган планирует встретиться в Путиным в Москве 13 ноября

    Москва, 6 ноября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Москву 13 ноября. Планируется, что турецкий лидер проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным, передает турецкий телеканал NTV.

    В пресс-службе президента Турции подтвердили, что Эрдоган рассчитывает провести переговоры с Путиным во время своего визиты в Москву, передает агентство РИА Новости.

    Ожидается, что мировые лидеры обсудят приглашение на конгресс национального диалога Сирии в Сочи представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD). Также планируется обсудить борьбу с терроризмом в Сирии и Ираке.

    После визита в РФ Эрдоган направится в Кувейт.

    Ранее сообщалось, что Эрдоган пообещал продолжить уничтожение террористов в Ираке и Сирии. Он также добавил, что операции турецких военных в провинциях  Идлиб и Алеппо будут продолжены.

     

    Автор: Дима Оленин
    #путин #эрдоган
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