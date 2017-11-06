Донбасс сегодня: два офицера ВСУ дезертировали под Мариуполем, украинская техника не готова к бою

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Донбасс, 6 ноября. Артиллерия и реактивные системы залпового огня били по Донецку всю ночь с 5 на 6 ноября. Проверка показала, что большая часть украинской военной техники не готова к бою. 18 солдат ВСУ дезертировали под Мариуполем. Последние новости Новороссии — в материале Федерального агентства новостей.

Ночные обстрелы Донецка

Вчера Донецк и прилегающие к его северной части поселки подверглись массированному артиллерийскому обстрелу ВСУ. Обстрел начался в 17 часов вечера и продолжался до глубокой ночи.

Направления ударов и места дислокации украинских орудий достоверно зафиксированы представителями ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) прекращения огня. По информации оборонного ведомства ДНР, обстрел был произведен с позиций 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ, дислоцирующейся в городе Авдеевка. Эту информацию подтверждают местные жители. Те заметили на северо-западной окраине города шесть самоходных артиллерийских установок, ведущих обстрел Донецка. Украинские силовики выпустили по району Донецкого аэропорта, Киевского района Донецка и прилегающих населенных пунктов более двух пакетов ракет к РСЗО «Град», а также несколько десятков артиллерийских снарядов калибром 122 и 152 мм и мин различного калибры.

В результате атаки в Донецке повреждения получили более десяти домов и домостроений. Осколками был ранен один местный житель.

Всего за минувшие сутки 30 населенных пунктов ДНР и ЛНР подверглись обстрелам киевских силовиков. Украинские армейцы выпустили по территории Донбасса свыше 900 гранат и более 400 мин, артиллерийских и танковых снарядов.

Дезертирство и самострел

По данным оперативного командования ДНР, из 28-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, дислоцирующейся в районе Мариуполя, одновременно дезертировало 18 человек. В оборонном ведомстве провозглашенной республики считают, что данный инцидент может являться своеобразной акцией протеста. Вполне возможно, что украинские военнослужащие оставили свои позиции для того, чтобы привлечь внимание общественности к реальному состоянию дел в зоне так называемой АТО. Следует отметить, что среди беглецов присутствуют также и офицеры: майор Жигадло и старший лейтенант Кульбаба.

Не лучшим образом дела с дисциплиной обстоят в подразделениях ВСУ, находящихся в зоне ответственности Народной милиции ЛНР. Накануне военный спикер республики подполковник Андрей Марочко сообщил, что в одном из подразделений 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, дислоцирующемся в районе населенного пункта Счастье, военнослужащий прострелил себе руку, дабы избежать отправки на передовые позиции.

Проблемы ВСУ

В руки военным разведчикам ДНР попала информация о результатах проверки соединений и частей ВСУ специальными комиссиями. Для Украины эти результаты неутешительны.

Так, как оказалось, в одном только 1-м батальоне 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ 60 процентов техники до сих пор не готово к бою. На половине БТР установлены непригодные к эксплуатации аккумуляторы, вооружение боевых машин находится в плачевном состоянии. Боевые БТР-4Е не укомплектованы средствами связи, а уровень масла в узлах и агрегатах 70 процентов техники ниже допустимого. Данные «оплошности и недочеты» не позволяют использовать технику в боевых условиях.

Трудности на таможне

Киевские СМИ опубликовали материал о трудностях, которые жители ДНР и ЛНР испытывают, находясь в Крыму.

По утверждению украинских журналистов, одной гражданке ДНР — то есть жительница Донецка с паспортом провозглашенной республики — недавно было предписано покинуть Крымский полуостров из-за истечения срока пребывания там. Из этого украинские СМИ сделали вывод, что Москва якобы отменила льготные условия въезда и пребывания граждан непризнанных республик на своей территории.

Тем не менее за вычетом скриншота переписки в Twitter, указывающей на то, что у некой неизвестной действительно произошли неприятности на пункте таможни в Армянске, работникам украинской прессы не потрудились подвести под свое заявление какую-либо доказательную базу.

Если описанный инцидент действительно имел место, то, скорее всего, причиной конфликта стало незнание гражданкой ДНР того, куда именно ей следует обратиться за продлением своей миграционной карты. Как правило, это делается в управлении ФМС, а не непосредственно на таможне.