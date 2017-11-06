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Бойцы ВСУ признались журналистам, что стреляют по Донбассу вслепую
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    Бойцы ВСУ признались журналистам, что стреляют по Донбассу вслепую

    16:17  6 Ноября 2017
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    Бойцы ВСУ признались журналистам, что стреляют по Донбассу вслепую

    Киев, 6 ноября. Украинские военнослужащие не знают, по каким объектам ведут огонь в Донбассе — координаты приходят непосредственно от руководства ВСУ, заявил солдат журналистам «Войскового телевидения Украины». 

    Солдат ВСУ признался украинским журналистам, что военнослужащие не знают, по каким объектам ведется обстрел в Донбассе. Координаты приходят от вышестоящего руководства, пояснил он. 

    «Честно говоря, мы не знаем, по каким объектам стреляем. Нам дали координаты, мы выпустили 1-2 мины. Если на той стороне не затихает и напряжение продолжается, то мы выпускаем еще пару-тройку мин», — сказал военнослужащий.

    Бойцы ВСУ признались журналистам, что стреляют по Донбассу вслепую

    Он также добавил, что если со стороны, по которой велся огонь, все затихло, тогда военные ждут дальнейших указаний. По словам солдата, рядовым не всегда докладывают сверху, что находится на линии огня. Исключением являются только те позиции, по которым ведется интенсивный обстрел. 

    «Главное то, что нам дали задание, дали команду, мы ее выполнили, а это значит, что те деньги, которые идут на вооружение, не потрачены зря», – резюмировал солдат.

    Бойцы ВСУ признались журналистам, что стреляют по Донбассу вслепую

    Оборонное ведомство ДНР сообщило ранее об эскалации ситуации в Донбассе — ВСУ усилили обстрелы жилых районов. По словам главы республики Александра Захарченко, усиление огня может быть связано с возможной встречей Путина и Трампа во Вьетнаме. 

    Напомним, что на Украине в 2014 году произошел госпереворот, Донбасс не признал новую власть легитимной, после чего Киев инициировал силовую операцию.

     

    Автор: Ирина Селезнева
    #всу #донбасс #украина
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