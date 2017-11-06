Беглый украинский депутат Онищенко попросил гражданство Германии

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Киев, 6 ноября. Депутат Верховной рады Александр Онищенко оформляет гражданство Германии, заявил бургомистр немецкого поселка Герцлаке Ганс Бескен.

Мультимиллиардер Онищенко скрывается от правоохранительных органов Украины. По словам Бескена, он живет на данный момент в Герцлаке, где у депутата большое имение и конюшня для тренировки лошадей.

По данным бургомистра, Онищенко подал документы на оформление немецкого гражданства еще несколько месяцев назад. Глава поселка лично курирует этот вопрос и даже обратился в вышестоящие инстанции с рекомендательным письмом о роли Онищенко для Герцлаке. Бескен отметил, что депутат обещал ему внести свою лепту в организацию международных соревнований по конному спорту в поселке.

«Мне дали понять, что процесс (получения гражданства. — Прим. ФАН) продвигается успешно, — цитирует бургомистра Deutsche Welle. — Я сомневался, что все случится так быстро, однако, по актуальной информации, все должно решиться положительно».

Напомним, на Украине Онищенко разыскивают по подозрению в хищении природного газа на сумму в три миллиарда гривен.