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Украина
Беглый украинский депутат Онищенко попросил гражданство Германии
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    Беглый украинский депутат Онищенко попросил гражданство Германии

    15:47  6 Ноября 2017
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    Беглый украинский депутат Онищенко попросил гражданство Германии

    Киев, 6 ноября. Депутат Верховной рады Александр Онищенко оформляет гражданство Германии, заявил бургомистр немецкого поселка Герцлаке Ганс Бескен.

    Мультимиллиардер Онищенко скрывается от правоохранительных органов Украины. По словам Бескена, он живет на данный момент в Герцлаке, где у депутата большое имение и конюшня для тренировки лошадей.

    По данным бургомистра, Онищенко подал документы на оформление немецкого гражданства еще несколько месяцев назад. Глава поселка лично курирует этот вопрос и даже обратился в вышестоящие инстанции с рекомендательным письмом о роли Онищенко для Герцлаке. Бескен отметил, что депутат обещал ему внести свою лепту в организацию международных соревнований по конному спорту в поселке.

    «Мне дали понять, что процесс (получения гражданства. — Прим. ФАН) продвигается успешно, — цитирует бургомистра Deutsche Welle. — Я сомневался, что все случится так быстро, однако, по актуальной информации, все должно решиться положительно».

    Напомним, на Украине Онищенко разыскивают по подозрению в хищении природного газа на сумму в три миллиарда гривен.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #украина #онищенко #германия #гражданство #депутат
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