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ДНР: более 800 боеприпасов обезвредили саперы за неделю
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    ДНР: более 800 боеприпасов обезвредили саперы за неделю

    15:26  6 Ноября 2017
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    ДНР: более 800 боеприпасов обезвредили саперы за неделю

    Донецк, 6 ноября. Саперы Донецкой народной республики обезвредили более 800 неразорвавшихся боеприпасов в регионе за неделю, сообщила начальник отдела общественных связей и международной деятельности МЧС ДНР Наталья Гетова.

    Представитель МЧС ДНР констатировала, что за неделю сотрудники ведомства обследовали более 162 гектаров различных территорий и более 14 тысяч квадратных метров помещений республики.

    «В ходе обследований выявлено и обезврежено 807 взрывоопасных предметов», — обратила внимание Гетова.

    ДНР: более 800 боеприпасов обезвредили саперы за неделю

    Ранее заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин рассказал, с чем связано обострение ситуации в Донбассе.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #днр #донбасс #мчс #саперы #боеприпас
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