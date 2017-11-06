ДНР: более 800 боеприпасов обезвредили саперы за неделю

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Донецк, 6 ноября. Саперы Донецкой народной республики обезвредили более 800 неразорвавшихся боеприпасов в регионе за неделю, сообщила начальник отдела общественных связей и международной деятельности МЧС ДНР Наталья Гетова.

Представитель МЧС ДНР констатировала, что за неделю сотрудники ведомства обследовали более 162 гектаров различных территорий и более 14 тысяч квадратных метров помещений республики.

«В ходе обследований выявлено и обезврежено 807 взрывоопасных предметов», — обратила внимание Гетова.

Ранее заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин рассказал, с чем связано обострение ситуации в Донбассе.