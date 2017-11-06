Зюганов ответил на «всякую болтовню» о захоронении Ленина

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Москва, 6 ноября. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что не допустит захоронения тела советского политического и государственного деятеля Владимира Ленина, назвав призывы предать его тело земле «всякой болтовней».

Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов считает, что вопрос о перезахоронении Ленина является попыткой организовать на Красной площади массовые беспорядки. Депутат выразил уверенность в том, что советский деятель захоронен не будет.

«Всякая болтовня о перезахоронениях под собой ничего не имеет, кроме попытки столкнуть на Красной площади поколения и организовать, скорее, массовые беспорядки. Мы не дадим этим проискам состояться, мы их просто погоним оттуда», — сказал парламентарий, его слова приводит РИА Новости.

Напомним, что журналистка Ксения Собчак, заявившая о желании баллотироваться в президенты, предложила убрать тело Ленина с Красной площади. Об этом также высказался и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. В Кремле вопрос о захоронении государственного деятеля назвали резонансным.