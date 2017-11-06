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Нефть достигла двухлетнего максимума на фоне ареста саудовских принцев
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    Нефть достигла двухлетнего максимума на фоне ареста саудовских принцев

    14:51  6 Ноября 2017
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    Нефть достигла двухлетнего максимума на фоне ареста саудовских принцев

    Москва, 6 ноября. Нефть марки Brent подорожала до 62,81 доллара на фоне сообщений об арестах членов королевской семьи Саудовской Аравии, а также гибели высокопоставленных чиновников этой страны в результате авиакатастрофы.

    На лондонской бирже ICE в 14.00 по мск североморская смесь Brent стоила 62,45 долларов за баррель. Таким образом, цена декабрьских фьючерсов на американскую нефть WTI поднялась на 0,54% — до 55,95 долларов за баррель.

    Напомним, что 6 ноября в Саудовской Аравии разбился вертолет, в котором находился член королевской семьи и несколько чиновников. Днем ранее были арестованы 11 саудовских принцев.

    Автор: Дима Оленин
    #нефть
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