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Путин поздравил более 300 ветеранов Саранска в 2017 году
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    Путин поздравил более 300 ветеранов Саранска в 2017 году

    18:00  6 Ноября 2017
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    Путин поздравил более 300 ветеранов Саранска в 2017 году

    Саранск, 6 ноября. В 2017 году президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поздравил более 300 ветеранов, который проживают в столице Мордовии. Об этом сообщили республиканские СМИ.

    Речь идет о ветеранах Великой Отечественной войны, которые отмечают 90- и 95-летние юбилеи. Как передает издание «Газета13», они получили от главы государства поздравительные письма и памятные подарки.

    Всего в Саранске проживают около 600 пожилых людей, перешагнувших 90-летний рубеж. Кроме того, еще около 100 долгожителей отметили 100-летие.

    Напомним, в начале ноября стало известно о том, что президент России Владимир Путин поздравил с 90-летним юбилеем легендарного физика-ядерщика Юрия Трутнева, который является одним из создателей водородной бомбы. Как отметил российский лидер, академик внес весомый вклад в укрепление нацбезопасности.

    Автор: Алексей Громов
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