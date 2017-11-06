Путин поздравил более 300 ветеранов Саранска в 2017 году

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Саранск, 6 ноября. В 2017 году президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поздравил более 300 ветеранов, который проживают в столице Мордовии. Об этом сообщили республиканские СМИ.

Речь идет о ветеранах Великой Отечественной войны, которые отмечают 90- и 95-летние юбилеи. Как передает издание «Газета13», они получили от главы государства поздравительные письма и памятные подарки.

Всего в Саранске проживают около 600 пожилых людей, перешагнувших 90-летний рубеж. Кроме того, еще около 100 долгожителей отметили 100-летие.

Напомним, в начале ноября стало известно о том, что президент России Владимир Путин поздравил с 90-летним юбилеем легендарного физика-ядерщика Юрия Трутнева, который является одним из создателей водородной бомбы. Как отметил российский лидер, академик внес весомый вклад в укрепление нацбезопасности.