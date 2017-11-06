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Украина
Иностранцы, убирайтесь прочь: в Киеве избили сотрудника Госдепа США
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    Иностранцы, убирайтесь прочь: в Киеве избили сотрудника Госдепа США

    14:50  6 Ноября 2017
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    Иностранцы, убирайтесь прочь: в Киеве избили сотрудника Госдепа США

    Киев, 6 ноября. Пятеро неизвестных набросились в ночь на воскресенье на сотрудника американского посольства в Киеве. Прямо на Майдане незалежности пятеро украинцев избили сотрудника Госдепартамента США.

    Как сообщила полиции Киев служба безопасности американского посольства, нападение не было банальным ограблением: группа мужчин набросилась на американца напротив Национальной музыкальной академии Украины с криками «Иностранцы, убирайтесь прочь!»

    Избитый оказался вторым секретарем посольства США на Украине. Как сообщили украинские СМИ, он не получил серьезных травм в результате нападения неизвестных.

    Иностранцы, убирайтесь прочь: в Киеве избили сотрудника Госдепа США

    Напомним, ранее в июне на посольство США в Киеве было совершено нападение — неизвестный ночью бросил самодельное взрывное устройство через забор посольство. Никто из сотрудников дипмиссии не пострадал.

    Автор: Валентин Меликов
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